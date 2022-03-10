Общество 10.03.2022 в 11:22

Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках

Сейчас многие фермеры вынуждены жить на большом расстоянии от собственных хозяйств
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Текст: Константин Воронов
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в законодательство, которые разрешают строить жилые дома на сельскохозяйственных землях, используемые крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ). Главная цель этих поправок - стимулирование развития КФХ и сельских территорий в России.

Как сообщили в Хурале Бурятии, это позволит решить давнюю проблему - многие фермеры вынуждены были жить на большом расстоянии от собственных хозяйств.

- Теперь фермер вправе возвести дом на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом определены ограничения в застройке фермерских участков и установлены нормы для жилого дома, чтобы исключить беспорядочную застройку сельхозземель под видом фермерских хозяйств, - разъяснил председатель аграрного комитета республиканского парламента Дмитрий Швецов.

Одно из главных условий строительства жилого дома на сельскохозяйственных землях – земельный участок должен использоваться КФХ для осуществления своей деятельности. Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка.

До 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на фермерский жилой дом будет осуществляться по правилам «дачной амнистии», то есть на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости).

Также законом определено, что не допускается образование земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, иными словами фермерский участок с расположенным на нем жилым домом запрещено делить на самостоятельные участки меньшей площади. Исключение составляют случаи, связанные с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

Фото: «Номер один»
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