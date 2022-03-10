В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега

Сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» оперативно выехали на ул. Ленина, где образовалось большое скопление растаявшего снега и очистили участок.На месте работали 11 уборщиков территорий. Они вручную ликвидировали растаявший снег, направив его в ливневые канализации.Напомним, работники Комбината уже очищали участок от снега в начале марта, до наступления плюсовых температур. Однако сейчас здесь образовались лужи, которые ближе к вечеру замерзают и превращаются в лёд. Причиной послужила несвоевременная очистка крыш от снега собственниками зданий.