Общество 10.03.2022 в 12:40

Бурятия получит почти 3 млрд для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья

До конца 2023 года планируется переселить 6,2 тыс. человек на территории 8 МО
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Текст: Эльвира Долговых
Бурятия получит почти 3 млрд для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья
pixabay.com
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил Бурятии заявку на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Финансирование будет выделено в размере 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.

В этом году республика приступает к реализации ускоренной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов Бурятия получит из средств Фонда ЖКХ 2,8 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавит более 50 млн. рублей.

«В целом до конца 2023 года планируется переселить 6,2 тысячи человек из 86 тысяч кв. м. аварийного жилья на территории 8 муниципальных образований. Это города Улан-Удэ и Северобайкальск, Закаменский, Кабанский, Прибайкальский, Селенгинский, Северо- Байкальский и Кижингинский районы. Строительство домов для переселенцев запланировано в городе Северобайкальск, Кабанском и Селенгинском районах»

- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Напомним, в рамках данного проекта расселяют граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Переселение осуществляется за счет национального проекта «Жилье и городская среда».
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