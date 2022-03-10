Бурятия получит почти 3 млрд для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья

«В целом до конца 2023 года планируется переселить 6,2 тысячи человек из 86 тысяч кв. м. аварийного жилья на территории 8 муниципальных образований. Это города Улан-Удэ и Северобайкальск, Закаменский, Кабанский, Прибайкальский, Селенгинский, Северо- Байкальский и Кижингинский районы. Строительство домов для переселенцев запланировано в городе Северобайкальск, Кабанском и Селенгинском районах» - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил Бурятии заявку на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Финансирование будет выделено в размере 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.В этом году республика приступает к реализации ускоренной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов Бурятия получит из средств Фонда ЖКХ 2,8 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавит более 50 млн. рублей.Напомним, в рамках данного проекта расселяют граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Переселение осуществляется за счет национального проекта «Жилье и городская среда».