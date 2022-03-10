В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По данным синоптиков, днем 11 марта и ночью 12 марта по южной половине республики ожидаются снегопады и ветер до 15-17 м/с.В Улан-Удэ ночью 11 марта без осадков, днем снег, поземок. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днем 8-13 м/с.На дорогах гололедица, снежные накаты и заносы.Фото: «Номер один»