Общество 10.03.2022 в 13:35

В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

В республику придут снегопады и метели
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По данным синоптиков, днем 11 марта и ночью 12 марта по южной половине республики ожидаются снегопады и ветер до 15-17 м/с.

В Улан-Удэ ночью 11 марта без осадков, днем снег, поземок. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днем 8-13 м/с.

На дорогах гололедица, снежные накаты и заносы.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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