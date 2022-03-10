Общество 10.03.2022 в 14:08

Главный санврач Бурятии призвал не забывать о коронавирусе

Снижение заболеваемости еще не означает победу над вирусом, заявил Ханхареев
A- A+
Текст: Константин Воронов
Главный санврач Бурятии призвал не забывать о коронавирусе
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в республике продолжается снижение заболеваемости COVID-19, но высокие риски инфицирования все еще сохраняются.

- Да, у нас в республике уровень заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе темп снижения заболеваемости составил 22% по сравнению с предыдущей неделей, - заявил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. - Но снижение заболеваемости еще не означает победу над вирусом. Поэтому сейчас я прошу всех ни в коем случае не расслабляться, ведь показатели заболеваемости все еще остаются высокими – сегодня у нас более 700 человек находятся на стационарном лечении, а на амбулаторном – более 3500 человек. Да, у нас сняты почти все ограничительные меры, но вместе с тем хочу отметить, что сейчас необходимо обязательно носить защитные маски в закрытых помещениях, чаще мыть руки и проводить усиленную дезинфекцию в организациях и учреждениях. Но самое главное – необходимо вакцинироваться.

На сегодня в республике привито против коронавирусной инфекции 68,9% взрослого населения, полностью завершили курс вакцинации 65,2% взрослых.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
Теги
коронавирус

Все новости

Мэр Улан-Удэ поручил проверить все дороги, отремонтированные за три года
10.03.2022 в 15:06
Главный санврач Бурятии призвал не забывать о коронавирусе
10.03.2022 в 14:08
Глава Бурятии пообещал поддержку строителям
10.03.2022 в 13:45
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
10.03.2022 в 13:35
В Улан-Удэ задержали похитителя дорогой косметики и алкоголя
10.03.2022 в 12:49
Бурятия получит почти 3 млрд для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья
10.03.2022 в 12:40
Жители Бурятии все чаще обманывают банки
10.03.2022 в 12:25
В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
10.03.2022 в 11:25
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
10.03.2022 в 11:22
Заочное банкротство
10.03.2022 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
Мэр Улан-Удэ поручил проверить все дороги, отремонтированные за три года
После обследования будут выписаны дефектные ведомости и выданы предписания подрядным организациям
10.03.2022 в 15:06
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
В республику придут снегопады и метели
10.03.2022 в 13:35
Бурятия получит почти 3 млрд для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья
До конца 2023 года планируется переселить 6,2 тыс. человек на территории 8 МО
10.03.2022 в 12:40
В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
На месте работали 11 уборщиков территорий
10.03.2022 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru