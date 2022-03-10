Главный санврач Бурятии призвал не забывать о коронавирусе

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в республике продолжается снижение заболеваемости COVID-19, но высокие риски инфицирования все еще сохраняются.- Да, у нас в республике уровень заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе темп снижения заболеваемости составил 22% по сравнению с предыдущей неделей, - заявил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. - Но снижение заболеваемости еще не означает победу над вирусом. Поэтому сейчас я прошу всех ни в коем случае не расслабляться, ведь показатели заболеваемости все еще остаются высокими – сегодня у нас более 700 человек находятся на стационарном лечении, а на амбулаторном – более 3500 человек. Да, у нас сняты почти все ограничительные меры, но вместе с тем хочу отметить, что сейчас необходимо обязательно носить защитные маски в закрытых помещениях, чаще мыть руки и проводить усиленную дезинфекцию в организациях и учреждениях. Но самое главное – необходимо вакцинироваться.На сегодня в республике привито против коронавирусной инфекции 68,9% взрослого населения, полностью завершили курс вакцинации 65,2% взрослых.Фото: Роспотребнадзор Бурятии