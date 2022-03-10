Общество 10.03.2022 в 15:06

Мэр Улан-Удэ поручил проверить все дороги, отремонтированные за три года

После обследования будут выписаны дефектные ведомости и выданы предписания подрядным организациям
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Текст: Эльвира Долговых
Мэр Улан-Удэ поручил проверить все дороги, отремонтированные за три года
В Улан-Удэ с наступлением благоприятной погоды будут проверены на наличие дефектов все дороги, которые с 2019 года ремонтировались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«Прошу тщательно и скрупулёзно проверить все дороги, часть уже в трещинах. Поэтому пока существует гарантийный срок обслуживания дорог, надо их все обследовать, выписать дефектные ведомости и выдать предписания подрядным организациям. Выезжаете с комиссией, обследуете и выносите вердикт – где-то оплачиваем за счет подрядчиков, где нет вины подрядчика – принимаем решение»

- сказал Игорь Шутенков.
Гарантийные дороги будет обследовать межведомственная комиссия из числа представителей Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», районных администраций и Комитета городского хозяйства.

Напомним, в 2021 году подрядчики за свой счет устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях. В июле прошлого года в рамках гарантийных обязательств подрядчик «Транссфера» устранил выявленное нарушение - ненормативное примыкание парковки к проезжей части по улице Ербанова.

Гарантийный срок по ремонту дорог пять лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт -подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.

«Это позволит своевременно устранять нарушения на объектах. Подрядчики в большей степени осознают ответственность. Если не хочет исправлять, то мы обращаемся в банк и взыскиваем деньги. Мелкие дефекты - трещины или сколы на бордюрах - возникают практически на каждом объекте, подрядчики обычно сами все устраняют в срок»

- отметил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства комитета по строительству.
В случае невыполнения подрядчиками гарантийных обязательств МУ «Улан-Удэстройзаказчик» направит исковое заявление о принуждении в судебном порядке или самостоятельно устранит указанные недостатки и замечания с дальнейшим возмещением затрат по банковской гарантии подрядчика.

Отметим, с 2019 года в столице Бурятии отремонтировано более 75 км дорог. В этом году отремонтируют 29 участков общей протяженностью 30 км. На эти цели выделено 700 млн рублей.

Сэкономленные на торгах 25,2 млн рублей решено направить на разработку проектных документаций по капитальному ремонту трех автомобильных мостов по проспекту Автомобилистов: через железнодорожные пути, через реку Уда и через улицу Лебедева.
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