Общество 10.03.2022 в 15:41

В Бурятии безработных предложили отправить на лесоповал

Тем самым можно будет увеличить объемы заготовки дефицитных и дорогих дров
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии безработных предложили отправить на лесоповал
Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба по работе экономики в условиях санкций озвучили довольно оптимистичные данные по безработице в регионе. Как сообщил руководитель Республиканского агентства занятости населения РБ Александр Башкирцев, уровень безработицы в республике составил 9,1%, что ниже, чем в 2021 году. При этом сейчас в Бурятии насчитывается 13,9 тысяч свободных вакансий.

В свою очередь президент Союза промышленников и предпринимателей республики Сергей Соляник выступил с достаточно оригинальным предложением по созданию новых рабочих мест.

- У нас в Улан-Удэ за год стоимость дров выросла почти в два раза. Мы можем привлечь безработных к общественным работам в лесу, по заготовке дров в районах, тем самым и люди заработают, и топливо будет, - заявил Сергей Соляник. – Только в Улан-Удэ потребность в дровах составляет около 500 тысяч кубометров в год.

Однако глава Бурятии Алексей Цыденов эту инициативу не поддержал.

- Когда дрова добываются параллельно основному производству, как вторичные отходы, в виде горельника, например, то есть смысл. А если на них ложатся затраты, то и их стоимость вырастает в три раза, - пояснил он.

Фото: «Номер один»
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безработица дрова

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