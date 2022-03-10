Общество 10.03.2022 в 16:27

Школьники из Бурятии впервые победили в Национальной технологической олимпиаде

Они разрабатывали макет автономного необитаемого подводного аппарата
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Текст: Эльвира Долговых
Школьники из Бурятии впервые победили в Национальной технологической олимпиаде
Четыре школьника из Бурятии впервые победили в финале Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Водные робототехнические системы», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Максим Кобылинский, Кирилл Мисайлов, Григорий Дударев и Артём Бокарев разрабатывали макет автономного необитаемого подводного аппарата и устройства для взятия проб со дна водоема.

Задача для финалистов профиля «Водные робототехнические системы» была разработана при участии Центра робототехники и Центра развития робототехники (г. Владивосток). В основе задачи ‑ актуальные проблемы в исследовании Мирового океана, и решая ее, финалисты параллельно знакомились с профессиональными компетенциями разработчиков реальных подводных аппаратов.



Заключительный этап Национальной технологической олимпиады по направлениям «Водные робототехнические системы», «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность» и «Разработка компьютерных игр» проходил в Дальневосточном федеральном университете.

В соревнованиях по профилю «Водные робототехнические системы» Национальной технологической олимпиады, которые шли на протяжении 6 дней, приняли участие 43 старшеклассника из 13 регионов России.

«Подводная робототехника для школьников активно начала развиваться на Дальнем Востоке ‑ а теперь популярность этого направления растет по всей стране. Технологии виртуальной реальности сейчас очень востребованы и дают возможность человеку получить опыт, труднодоступный в реальном мире. Отрасль разработки игр также активно развивается в России и нуждается в специалистах ‑ игровая индустрия тесно связана с другими сферами жизни. Участие в этих и других направлениях НТО может стать важной ступенькой на пути к профессиональному успеху. Мы надеемся, что финалисты этого года получили дополнительную мотивацию развиваться в выбранном направлении и работать над актуальными задачами и проблемами»

- отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.
Призеры и победители НТО смогут получить 100 баллов ЕГЭ и другие льготы и преимущества при поступлении в известные инженерные вузы России. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия ‑ страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив.

Серия заключительных этапов НТО для учащихся 8-11 классов по 32 направлениям продлится до 23 апреля.
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