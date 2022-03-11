Жительница Улан-Удэ взыскала четверть миллиона за падение в автобусе

В начале 2021 года в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автобуса резко затормозил, и в салоне получилась куча-мала. Улан-удэнка Зоя Соколова упала на пол, сверху на нее упала еще одна пассажирка. В результате Соколова попала в больницу, врачи зафиксировали травмы и вред здоровью средней тяжести.На суде возник вопрос - лишать ли шофера водительских прав или ограничиться штрафом? Судя по сложившейся практике, суд обычно интересуется мнением пострадавшей стороны - согласна ли она на более мягкое наказание и не будет ли впоследствии добиваться пересмотра решения в связи с чрезмерной мягкостью?Как рассказал адвокат Дмитрий Трушков, Соколова, понимая, что для водителя водительские права важнее штрафа, выступила за смягчение решения в пользу штрафа. Причем, как отметил он, водитель, выйдя позже в коридор, не поблагодарил пострадавшую за шаг навстречу. И не извинился за причиненные им травмы.Когда решение суда вступило в силу, адвокат Соколовой обратился с официальным письмом к МУП «Городские маршруты» с предложением добровольно компенсировать моральный вред - оплатить 150 тыс. рублей. А последняя отказывается от дальнейших судебных претензий. Как отмечает адвокат, в процессе переговоров сумма могла быть снижена до 100 тыс. рублей. Однако в ответ был полный «игнор». На письмо предприятие не ответило.Тогда пострадавшая подала иск, куда включила не только 150 тыс. рублей, но и проценты, и штраф за отказ добровольно возместить ущерб, - сообщил адвокат.Защитник рассказал, что обычно судебные тяжбы с муниципальными структурами связаны со сложностями в доказывании. Нередко муниципалы пытаются доказать, что, мол, пострадавшие сами плохо держались за поручни, не так падали и все такое. Так было и на этот раз - ответчики начисто отрицали свою вину.- И здесь я был удивлен - прокурор на 100% поддержал, а суд быстро удовлетворил все исковые требования, - сообщил он.После проигрыша в суде МУП «Городские маршруты» в связи с бесперспективностью дела дальше упираться не стал. Решение вступило в силу. Причем после суда юрист предприятия попросил предоставить все реквизиты пострадавшей. Но потом на контакт с Соколовой не вышел. Добавим, существует мнение, что после вступления решения в силу дело передается судебным приставам. Однако большинство проигравших стараются сразу оплатить судебный штраф, чтобы не нарываться на проблемы с судебными приставами.Но не в случае с МУП «Городские маршруты», явно не спешившим оплачивать судебный штраф. В январе 2022 года Зоя Соколова денег так и не дождалась. В итоге в феврале она пошла к судебным приставам и взяла исполнительный лист. Естественно, что это плюс еще на 7% от суммы взыскания исполнительского сбора.Лишь недавно деньги выплатили. Так, по информации комитета по транспорту администрации города Улан-Удэ, компенсация ущерба 250 тыс. рублей по решению суда выплачена в полном размере 21 февраля 2022 года. Руководство МУП «Городские маршруты приносит извинения».Тем не менее, в связи с задержками выплат, по словам адвоката, подготовлен новый иск к МУП «Городские маршруты», куда включены проценты за пользование денежными средствами в период исполнения судебного акта и расходы на адвоката. Таким образом, сумма увеличится еще, а все потери лягут на плечи муниципального предприятия, постоянно жалующегося на нехватку денежных средств. И возникают вопросы не только к юридической службе предприятия, но и к руководству. Для чего в простейших и очевидных делах выбирается заранее проигрышная тактика избегания и игнорирования законных требований пострадавших? Неужели так и не появилось в головах руководителей предприятия понимания того, что платить за ущерб необходимо вовремя? И тем самым не подставлять свое же предприятие лишними финансовыми обязательствами.(Фамилия участника процесса изменена).Фото: «Номер один»