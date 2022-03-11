Общество 11.03.2022 в 09:31

Власти Закаменского района проигнорировали указание прокуратуры

Конфликт разгорелся в очень чувствительной для всех сфере - ЖКХ
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Текст: Петр Санжиев
Власти Закаменского района проигнорировали указание прокуратуры
"Номер один"
Администрацию муниципального образования «Закаменский район» общими усилиями заставляют выполнить свою работу. Конфликт разгорелся в очень чувствительной для всех сфере - ЖКХ.

Все началось с того, что проверка выявила, что райадминистрация до сих пор не приняла мер по регистрации права собственности на тепловые сети и водопровод на территории сельского поселения «Баянгольское».

Речь идет о баянгольских теплосетях протяженностью 4945 м и водопроводе в 3000 м. 

Прокуратура была вынуждена вынести представление об устранении указанного нарушения закона. Время шло, но нарушение устранено не было. Столкнувшись с этим, прокурор обратился в суд - просил обязать райадминистрацию осуществить необходимые шаги по проблеме права собственности, а также определить теплосетевую и гарантирующую организацию на указанной территории.

Районные власти полностью признали прокурорские требования. Чтобы чиновники хорошо представляли последствия признания ими иска, суд даже их разъяснил стороне ответчика.

Признание иска стало фундаментом для решения суда. Прокурорские требования были удовлетворены, как отметил суд, «без установления иных фактических обстоятельств по делу». То есть ничего дополнительного не исследовали, не рассматривали. 

В юридической сфере СССР - в более жесткие исторические времена, чем сейчас - бытовал тезис, что признание - царица доказательств. В том смысле, что признание собственной вины является самым весомым доказательством виновности. Прямую аналогию между юридическими взглядами тех суровых времен и нынешним закаменским «делом о теплосетях», разумеется, провести нельзя. Но чувствуется что-то похожее.

Райадминистрации придется сделать положенную работу. Непонятно одно - зачем было доводить баянгольскую ситуацию до суда. Неужели прокурорского представления муниципальным чиновникам показалось мало?

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