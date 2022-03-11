Общество 11.03.2022 в 09:50

В Бурятии начали вести мониторинг цен на стройматериалы

Своевременная замена импорта позволит избежать нарушений сроков сдачи объектов, уверены в Минстрое
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии начали вести мониторинг цен на стройматериалы
pixabay.com
В связи с возможным ростом стоимости на строительные материалы и оборудование, на фоне зарубежных санкций Министерство строительства Бурятии приступило к мониторингу цен. Своевременная замена импорта позволит избежать нарушений сроков сдачи объектов. В настоящий момент на федеральном уровне уже предприняты ряд мер по поддержке строительной отрасли, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.

Правительство России уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу бесперебойного функционирования строительной отрасли. Среди них замена импорта строительных материалов и оборудования на аналог российского производства. В свою очередь региональному министерству необходимо провести мониторинг стоимости строительных ресурсов, в том числе зарубежных материалов и оборудования.

«Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в Минстрой России. В свою очередь на основании этих данных федеральный Минстрой проведет мониторинг импортного оборудования и стройматериалов, для возможной замены на российские и иные доступные аналоги. Эти меры предпринимаются для обеспечения стабильности в строительной отрасли»

- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Также на сайте Минстроя Бурятии размещен баннер «Рабочая группа по мониторингу роста стоимости строительных материалов и оборудования», куда представители строительных организаций и поставщики оборудования могут направить информацию о росте цен, фактах отказа предоставления строительных ресурсов, или внести свои предложения для решения этих вопросов.
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