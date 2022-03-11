Общество 11.03.2022 в 10:31

Орудия мошенников

Какие схемы мошенники используют сейчас, чтобы по максимуму «выжать» кошельки своих жертв?
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Текст: Газета
Орудия мошенников
К сожалению, в текущей непростой ситуации мошенники не гнушаются давить на болевые точки граждан, связанные со страхом потерять сбережения или с беспокойством о своих родственниках.

• Схема № 1: «Безопасный» счет

Мошенник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником банка или консалтинговой компании и предлагает открыть новый «безопасный» счет, чтобы перевести на него все имеющиеся денежные средства жертвы. Главный аргумент — невозможность дальнейшего обслуживания текущего счета, в связи с отключением системы SWIFT. Перепуганная жертва сообщает всю необходимую информацию по счету, после чего теряет свои деньги.

• Схема № 2: Открытие счета в зарубежном банке

Мошенник представляется сотрудником консалтинговой компании и предлагает открыть счет за границей, чтобы перевести на него имеющиеся валютные сбережения. Если жертва соглашается, то мошенник получает всю интересующую его информацию по банковскому счету и исчезает. Если человек не передает данные своего счета по телефону, но готов подъехать в офис, мошенник предлагает ему вначале оплатить консалтинговые услуги. Заплатив небольшой аванс, жертва приглашается на встречу в несуществующий офис консалтинговой компании, где никто ее не ждет.

• Схема № 3: Покупка валюты по льготному курсу

Многие люди пытаются купить валюту и, конечно же, по самому выгодному курсу. Мошенники предлагают своим жертвам льготные курсы валют, а также криптовалют. В итоге мошенник исчезает с переданной ему суммой, а жертве достаются только моральные терзания. Псевдообменники работают бесперебойно, как в онлайне, так и в подставных офисах.

• Схема № 4: Перевод денег родственникам на Украину

Как правило, в этом случае жертва сама находит мошенника, перейдя по ссылке из соцсетей или откликнувшись на рекламное объявление. Мошенники предлагают отправить перевод родственникам через подставной банковский счет и, если жертва соглашается, завладевают всей суммой перевода, а также вознаграждением за якобы оказанные услуги.
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