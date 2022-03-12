Заработать на цветах: улан-удэнки рассказали, как превратили красивое хобби в бизнес

В нашей республике уже несколько лет выращиваются арбузы, есть тепличные хозяйства, предлагающие свежие огурцы ранней весной, можно приобрести местную клубнику и многое другое. Мы же решили рассказать о тех людях, кто занимается выращиванием цветов в промышленных масштабах.Улан-удэнка Евгения вместе с сестрой второй год подряд выращивает тюльпаны. В прошлом году девушки посадили относительно небольшую пробную партию, а в этом сезоне вырастили порядка 10000 цветов.К выгонке (так называется процесс выращивания растений в искусственных условиях) Евгения подошла ответственно.- Технология выгонки не так проста. Мы учимся у одного цветовода из Подмосковья, у него большие теплицы, он много лет выращивает цветы. И нам помог заказать луковицы из Голландии. Мы взяли 14 сортов, из них пять - махровых и девять - гладких. Цветы различных расцветок и с разной формой бокала, высота их также разная, - рассказывает Евгения.Выращивать тюльпаны девушки надумали, прежде всего, из интереса и любви к цветам, но учитывали, конечно, и возможности сбыта.- У нас в городе ассортимент тюльпанов скудный, мы решили его немного разнообразить, - отмечает девушка.Под выращивание тюльпанов цветочницы приспособили помещение рядом с домом, а точнее, его цокольный этаж. Переделали под выгоночную камеру, установили там вентиляцию – приточную, отточную систему, в помещении поддерживается нужная температура и влажность, есть искусственный свет.Цветы выращиваются на гидропонике, для этого начинающие предприниматели также закупили гидропонное оборудование, специальные растворы и ящики.- Все оборудование у нас из Нидерландов. На его покупку потратили около 200 тыс. рублей, на покупку луковиц - 150 тысяч. Выпад (гибель цветов) был, конечно, но, к счастью, небольшой. Некоторые сорта дают 100%-ную выгонку, а с махровыми сортами сложнее, они более капризные, - отмечает Евгения особенности выращивания цветов.Девушка говорит, что в этом сезоне увидела все нюансы в выращивании тюльпанов: как они болеют, как реагируют на изменение условий в камере.Проблем со сбытом у нашей собеседницы нет – тюльпаны раскупают как горожане, так и организации: коммерческие и бюджетные учреждения (больницы, школы, детсады). Приезжают даже предприниматели из районов республики и могут купить сразу 400 - 500 штук цветов.И можно это все дальше развить, но пока изучаем, направление осваиваем. Однако теперь непонятно, что будет на следующий год. В дальнейшем расширим камеру, если дело пойдет хорошо.- В этом году у нас тюльпаны приобрел один магазин. Оптовая цена была от 55 рублей, махровый продавали по 60, в розницу - за 70 - 80 рублей. В предпраздничные дни торгуем по 120 рублей за цветок, в это же время в магазинах один тюльпан стоит 150 рублей, - рассказывает Евгения.В планах у Евгении освоить выращивание и других луковичных цветов: гиацинтов, тюльпанов, возможно, и лилий. Единственное, чего опасается девушка, это роста курса валют и непонятной ситуации с санкциями в отношении нашей страны.- Луковицы мы заказываем в марте из Голландии, расчет идет в евро. Но сейчас с таким курсом валют мы точно не сможем заказать. Ждем, когда ситуация стабилизируется, - заключила Евгения.Елена – цветовод со стажем. Женщина занимается выращиванием рассады с 25 лет, сейчас идет уже 18-й год как хобби превратилось в работу и основной источник дохода.- 17 лет назад я переехала на Урал, родила дочь. И, чтобы как-то разнообразить декрет, решила выращивать рассаду овощей. Мы снимали дом, там была маленькая теплица, и в ней я сделала свои первые посадки. Начала с небольшого количества – с рассады огурцов, помидоров. Заработала деньги с продаж, на них приехала в Бурятию в отпуск и была очень довольна и счастлива тем, что смогла не только получить приятные эмоции от выращивания растений, но и выгоду, - вспоминает Елена.Женщина говорит, что поначалу торговать ей было немного стыдно, но когда ее рассаду начали покупать и хвалить за качество, приободрилась и продолжила выращивать рассаду цветов, а вскоре вернулась обратно в Бурятию.- Я покупала книги, читала разную литературу по уходу за цветами. Это сейчас можно все найти в Интернете, а тогда нужно было потрудиться, чтобы что-то узнать. С каждым годом интерес к растениям только рос, хотелось вырастить то, чего не было у нас в Бурятии, - рассказывает цветовод.Выращивать популярные и любимые многими тюльпаны Елена не хочет, она сосредоточилась на других цветах.- Тюльпаны выращивать хотела, но вижу разницу, какие они у нас и на западе России. Дешевая луковица приводит к дешевому цветку. Из недорогой луковицы получается маленький, мелкий тюльпан, - отмечает Елена.В этом сезоне к 8 Марта Елена вырастила примулу. Примула выращивается из семян, и вырастить ее непросто – семена должны проходить стратификацию (охлаждение в холодильных камерах), а сделать это в промышленных масштабах, не имея условий, сложно.- В сентябре я получила сеянцы (рассаду) примулы из Голландии, и до середины февраля-начала марта они у меня росли. Как мы с ними намучались! Для того чтобы примула заложила цветочные почки, в теплице должно быть прохладно, нужно поддерживать определенную температуру – ставили сюда вентилятор, кондиционер. Но в итоге все получилось, - делится с нами радостью Елена.Помимо примулы, наша собеседница выращивает и другие цветы: пеларгонии, каланхоэ, традесканции и многие другие. Также в цветочном ассортименте есть различные вегетативные цветы, размножающиеся только черенками: это редких сортов петунии, остеоспермумы, калибрахоа и пр.У Елены на небольшом участке несколько небольших тепличек. В любимом деле женщину поддерживает супруг – построил теплицы, провел туда отопление, и они согреваются теплом от труб, по которым циркулирует горячая вода, установил светильники. Осталось решить вопрос с конденсатом, для этого нужно сделать вентиляцию. Пока же от капающей воды растения спасают пленкой, прикрепленной к потолку.Цветовод говорит, что на своем деле больших денег не зарабатывает, так как слишком много средств уходит на «расходники»: покупку кашпо, удобрения, химикаты для борьбы с вредителями.- Сейчас огромное количество удобрений, средств для борьбы с болезнями растений. Постоянно хочется пробовать что-то новое, закупаю европейские удобрения. Еще одна статья расходов – посадочный материал, семена. Все семена у меня профессиональные, из Нидерландов. Естественно, они дороже, чем российские, но и качество растений намного лучше. Голландскую селекцию не сравнить с российской, - отмечает Елена.На наш вопрос о том, как она все успевает и есть ли у нее помощники, Елена ответила, что уже второй день подряд спит всего два часа. Начало марта – самая горячая пора. Приходится общаться по поводу продаж, отвечать покупателям на вопросы по выращиванию цветов, упаковывать горшки и многое другое. Есть в этом бизнесе и другие издержки.- Никуда не могу надолго уехать, ведь кто будет поливать мои цветы, такое их количество? Я все делаю сама, помощников брать не хочу. Ведь человек за зарплату не будет стараться, делать все досконально, так как нужно. Кроме того, считаю, что нужно чувствовать растение, тогда оно будет расти хорошо и радовать, - делится мыслями женщина.Но, несмотря на все трудности и издержки, бросать любимое дело Елена не намерена. Говорит, теперь это часть ее жизни.Лариса Ситник, «Номер один».