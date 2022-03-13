В Бурятии призывники судятся с военкоматами, признавшими их годными к службе

Борьбу с уклонистами военкомат Бурятии вместе с помощниками-силовиками ведет уже давно. Однако если раньше те, кто не желал служить в армии, прятались по лесам и родственникам, то теперь их сопротивление перешло в новую плоскость – юридическую.В военкомате признают – количество уклонистов в последнее время выросло. В прошлом году во время осеннего призыва действовали три мобильные группы по поиску тех, кто пытается избежать службы в армии. Группы в составе сотрудников военкомата и полицейских находят военнообязанных и вручают им повестки.Если же молодой человек проигнорировал требования явиться в военкомат, дело может дойти до суда. Так, в конце прошлого года суд оштрафовал потенциального солдата на 15 тыс. рублей. Он с марта 2019 года пытался «откосить», хотя признан годным к несению службы.В итоге все обернулось судебным разбирательством. Суд квалифицировал действия улан-удэнца по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). И это лишь один случай из многих.При этом 15 тыс. рублей – это, можно сказать, «легкий испуг». В уголовной статье, по которой судят уклонистов, прописан штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы до двух лет.С другой стороны, военкоматы тоже иногда перегибают палку. Так, летом прошлого года «Номер один» писал, что прокуратура нашла нарушения при призыве на военную службу в Тункинском районе.Установлено, что на момент призыва призывник имел неснятую судимость, также в отношении него было возбуждено уголовное дело. Органы следствия своевременно уведомили военный комиссариат об уголовном преследовании указанного лица. Несмотря на это, в декабре 2020 года гражданина призвали на военную службу, рассказали в надзорном ведомстве.Военному комиссару по Тункинскому и Окинскому районам по этому поводу внесено представление. В итоге руководителя подразделения военкомата по подготовке и призыву граждан на военную службу привлекли к дисциплинарной ответственности.При этом правила работы военкоматов у нас меняются. Так, в конце февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий граждан призывного возраста самостоятельно приходить в военкомат, если они не получили повестку.Первое чтение законопроекта прошло еще в 2018 году. Что заставило депутатов вернуться к документу спустя четыре года, можно только догадываться.«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу», — говорится в тексте закона.Кроме этого, в случае одобрения проекта Госдумой, военкоматы смогут отправлять повестки по почте заказным письмом. Уведомление о призыве предлагается считать полученным при наличии в нем подписи самого призывника или его совершеннолетнего родственника.Автор законопроекта — первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее отмечал, что есть граждане, кто уклоняется от военной службы путем неполучения повестки.Таким образом, уклониться от призыва с формулировкой «я не получал повестку» уже не выйдет. В этой связи те, кто не желает отдавать долг Родине, ищут новые способы избавления от военной обязанности.Один из них – юридический. Верховный суд Бурятии только за последний год рассмотрел десятки исков от военнообязанных к военкоматам и призывным комиссиям. А ведь это лишь те, кто решил подать апелляционные жалобы на решения районных судов. Часть из них оспаривают решения призывных комиссий, признавших их годными к несению службы.Например, один из тех, кто дошел до «верхушки», убеждал суд в том, что к его состоянию здоровья отнеслись недостаточно внимательно.«В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на его незаконность, указывая, что на момент прохождения медицинской комиссией он высказывал жалобы, которые были проигнорированы как терапевтом, так и врачом, руководившим работой медицинской комиссии».Похожие требования высказывает и другой призывник по подобному разбирательству.«Требования мотивированы тем, что у истца имеется заболевание, в силу которого он подлежит освобождению от военной службы. Во время прохождения медицинской комиссии он сообщил о наличии у него симптомов, однако его жалобы проигнорированы, направление на стационарное обследование в медицинскую организацию не выдано, признан годным к несению военной службы. На основании решения медицинской комиссии вынесено решение о призыве истца на военную службу, с чем он не согласен».Остальные подобные дела по сути своей одинаковы и отличаются только формулировками и диагнозами, о которых пытаются сообщить призывники. Итог у этих исковых заявлений тоже один - суд отказывает в иске, вставая на сторону призывной комиссии. Но многим удается затянуть разбирательство, особенно с учетом апелляции. И, таким образом, выиграть драгоценное время. Хотя в конечном счете армия для этих юридически подкованных молодых людей в любом случае неизбежна.Но есть и другая категория призывников, кто не уклоняется от несения военной службы, но требует заменить ее на альтернативную. Что получается далеко не у всех.Так, один из желающих альтернативы, «придерживаясь пацифистских убеждений», обратился в районный военкомат с заявлением о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Но ему отказали «в связи с несоответствием характеризующих документов доводам призывника».Он обратился снова и вновь получил отказ. Тогда пошел в суд, который также не усмотрел в действиях военкомата нарушений. И, наконец, дошел до «верхушки», где снова потерпел поражение.Пытался доказать свой «пацифизм» и другой будущий солдат, подав в суд на призывную комиссию.«Убеждения антимилитаристской направленности у Щ. сформировались на протяжении всей жизни под воздействием изучения истории, прохождения военных сборов в колледже, просмотра фильмов, влияния отца», - описывает суд его доводы.И снова: «характеризующие документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию». Кроме того, военные обратили внимание на то, что он нарушил срок подачи заявления, а в документах указал ложные сведения.В общем, судебные разбирательства призывникам не очень-то помогают. Разве что дают немного времени. В любом случае, учитывая происходящее в стране и мире, думается, что количество таких попыток поспорить с призывными комиссиями при помощи судебной системы может увеличиться.Станислав Сергеев, «Номер один».