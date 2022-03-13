«Ты все равно будешь моя!»

На минувшей неделе в соцсетях улан-удэнка поделилась тревожной историей – долгое время ей не дает покоя навязчивый поклонник. «Номер один» связался с девушками, кто пережил подобный опыт, а также поговорил о преследователях с психологом и попытался выяснить у адвоката – можно ли повлиять на эту ситуацию с правовой точки зрения.К сожалению, в России много женщин сталкивались с таким явлением, как сталкинг, или преследование. Это вид домогательств, включающий слежку за другим человеком, какое-либо навязчивое общение, угрозы и т. д. На минувшей неделе в местном паблике «Аноним 03» опубликовали крик души одной из жительниц. Женщина делится: ей 34 года, она познакомилась с мужчиной. Он не пьет, не курит, проявляет красивые знаки внимания. Однако затем пишет: «Вроде живи и радуйся. Но я его боюсь. Он хочет контролировать каждый мой вдох и выдох.Даже кольцо подарил. Знает, что у меня есть двое детей от прошлого брака. Ему нужна только я одна. Знакомы мы месяц. Интима не было. Звонки по десять раз на дню. Планирует свадьбу. Меня не слышит, когда говорю, что рано об этом думать. Караулит около офиса и подъезда. Гуляя по улице, я глазами ищу его авто и боюсь. Вдруг он там и следит? Уйти пыталась. Он решил, что я - его вторая половинка. Я боюсь за детей, вдруг с ними что сделает? Боюсь за себя. В полиции заявление не приняли - не угрожает ведь, а в любви признается. Папы больше нет, чтобы заступиться, - умер, братьев нет. Коллеги и друзья лезть в это не хотят, боятся», - признается горожанка.В комментариях многие посоветовали ей поскорее бежать. Нашлись девушки, кто согласился нам рассказать свою историю. Признаться в том, как преследователи в итоге поменяли их жизни. Елена Громова говорит, что прошло уже несколько лет с того момента, как болезненные отношения закончились. Но до сих пор она вспоминает их с содроганием.- Отношения начинались прекрасно. Олег был самым внимательным, нежным мужчиной. Звонки постоянно: как я, где я, покушала ли, тепло ли одета. О такой заботе мечтает каждая девушка. Но через пару лет отношений стала понимать, что стоит за этим вниманием. Он ревновал меня ко всем. Проверял телефоны, компьютер. Во время встречи с подругами мог неожиданно нагрянуть для проверки. Я не давала никаких поводов, но он постоянно подозревал, что могу в любой момент быть с каким-то мужчиной. Помимо патологической ревности, начались скандалы. Стабильно раз в три дня как минимум он находил повод, - вспоминает девушка.Елена отмечает, что в то время она не знала о таких понятиях, как «абьюз», «мужчины-тираны», и признается, тогда плохо понимала, что происходит.- Все мои подруги вскоре стали его врагами. Он за глаза оскорблял их, давая каждой свою нелестную характеристику. Не любил, когда я уходила погулять с ними. К родителям тоже ездить часто было нежелательно. Постепенно он выживал из моей жизни всех. Отношения я решилась порвать только через несколько лет. Но он приезжал, плакал, умолял вернуться, обещал измениться. Возвращалась. После нескольких попыток поняла, что таких людей изменить невозможно. Ушла окончательно. Но преследование продолжалось еще долго. Были и угрозы в переписке. И мольбы. И снова угрозы. Писал: «Ты все равно будешь моя, никуда не денешься от меня. Смирись уже с этим!» - добавляет Елена.Ситуация ухудшалась – «возлюбленный» начал угрожать, что наложит на себя руки. Встречал Елену у подъезда, оставлял записки под «дворники» машины, писал с разных аккаунтов.- Мне пришлось сменить адрес. Но тогда он стал приезжать на работу. Иногда силой удерживал, не давая уйти. Смена работы не повлияла. Как-то узнавал про новое место. Просить о помощи было некого. Я жила в страхе. Выходя из дома, сначала оглядывалась, выходя из офиса - боялась увидеть его рядом. После трех лет постоянного страха помог знакомый, муж подруги. После разговора с ним Олег написал обиженное послание и вскоре перестал появляться в моей жизни. Но кошмары по ночам, сны о наших разборках, его преследования - все это со мной до сих пор. Как и страх, - с грустью признается девушка.Другую историю рассказала Дарима (имя изменено). Началось все с того, что она развелась, устав терпеть безразличие мужа к ней и детям. О себе он напомнил через год после развода.- Сначала мне на работу доставили цветы. Потом он как-то прошел мимо охраны в мой кабинет. По утрам до работы я бегала разными маршрутами. И тогда стала замечать на пути его машину. Он следил за мной. Знал, где работаю, кто довозит меня до дома, где бегаю. Однажды во время слежки он врезался в ограждение. И я была в ужасе, когда именно он вышел из неизвестной мне машины. Затем последовали звонки, что «меня закопают», «убьют каждого, кто появится в моей жизни», - с болью рассказывает Дарима.Как считает девушка, он пытался ее запугать: «Были моменты, когда, видя, что я еду на велосипеде неподалеку от его дома, он разворачивался и ехал за мной, выкрикивая, кто я такая и какого (черта) я делаю на его территории. Благо на телефоне велась запись звонков. После очередных угроз я позвонила в полицию и написала заявление. После беседы с участковым он успокоился. Не нужно бояться. Это самое главное. Только трусы себя так ведут, – уверена улан-удэнка.Клинический психолог ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Галина Каратаева комментирует, что девушки столкнулись с психологическим насилием (далее - ПН). В основе этого вида насилия лежит стремление унизить достоинство личности, подчинить волю другого и сделать человека контролируемым.- В зависимости от стратегии, ПН может быть явным или скрытым, по длительности действия –единичным или систематическим. Например, к первому виду можно отнести оскорбления, обвинения, клевету, обсуждение недостатков, угрозы и пр. Косвенное насилие может проявляться в формате невербального поведения: нежелание выслушать, прерывание общения, уход от обсуждения, вплоть до игнорирования, - объясняет Галина Каратаева.Мы попросили Галину прокомментировать случай из паблика «Аноним 03». Психолог считает, что история неоднозначно воспринимается самой рассказчицей.- То, что происходит с нами сегодня, это напрямую наша заслуга. Самое главное, мы определяем сами - будет ли оно с нами в последующем. Правда в том, что никто не в праве навязывать другому что-либо: будь это какой-то формат отношений или забота, контроль и т. д. Мы видим, что у девушки сформировано определенное отношение к данному мужчине - она дает нам оценку «хороший парень», принимает все его способы выражения чувств. Но при этом параллельно идет сообщение: «караулит», «пугаюсь». Вопрос в том, по какой причине девушка сохраняет эти отношения, позволяет им быть, если они уже разрушают ее привычный образ жизни, а не дополняют его. Ответьте себе на вопрос: готовы ли вы быть в таких отношениях в дальнейшем? – задает вопрос психолог.Галина Каратаева отмечает, если отношения нарушают эмоциональное равновесие, провоцируют тревогу, то важно пересмотреть ваше поведение в них: «Только новый формат поведения может дать понять той стороне о возможности их изменения или прекращения. На сегодня подумайте: какие объективные факты говорят в пользу вашего страха? Что вы получаете в результате этих отношений, а что теряете? Здесь важен поиск не «виноватых», а альтернативного конструктивного поведения, например, это умение говорить «нет», отказ от всех подарков, от заботы», – отмечает Галина Каратаева.Преследователь обычно тот, кто стремится всех контролировать и думает, что лучше других знает, как надо поступать. Важно прекратить принимать ухаживания и действовать решительно.- Так бывает: сначала хотела и принимала, впоследствии передумала, но не знает, как прекратить. А здесь все должно быть прозрачно: основательная беседа, расстановка всех точек над «i». Самое главное, если принято решение, то должно измениться и поведение – нет подаркам, заигрываниям. Если не решаемо вами, привлекаем значимых людей, способных помочь, вплоть до совместной беседы, - отмечает эксперт.Галина Каратаева отмечает, что навязчивость парня, описанную в «Аноним 03», должна насторожить. Необоснованный контроль в начале отношений, неспособность слышать потребности партнера могут говорить о травматичном опыте отношений молодого человека в прошлом и неумении их строить доверительно.- Практика показывает, что после регистрации отношений или же их перехода на интимный уровень контроль усиливается и порой становится почвой для других форм насилия. В частности, физического или сексуального. «Красным флажком» должно стать посягательство на ваши личностные границы без вашего на то одобрения, игнорирование ваших интересов, - отмечает психолог.Мы поговорили с известным адвокатом Алексеем Живоденко. Специалист отмечает, что, к сожалению, в нашем правовом поле нет прямых механизмов, которые могли бы запретить преследование. В таких историях можно действовать через другие статьи.- Признания в любви, навязчивая опека и пр. не запрещены законодательством до совершения конкретного преступления (уголовного) или проступка (административного. К сожалению, в исключительных случаях такое «навязчивое» поведение перерастает в преступление, например в побои или изнасилования, - отмечает адвокат.Алексей Живоденко отмечает, что если человек начинает вести себя агрессивно, женщине следует обратиться к опытному юристу. Специалист подскажет, как собрать необходимые доказательства.- Например, если произошло незаконное проникновение в жилище, то наступает уголовная ответственность по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Также если причинены физические повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Бывали случаи, когда ухажеры обезображивали лицо своих возлюбленных, тогда ответственность наступала по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - отмечает Алексей Живоденко.Преступника можно привлечь за побои. А за похищение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Что касается угрозы убийством, за это тоже предусмотрены меры воздействия.- Ответственность за угрозу убийством наступает при условии, когда потерпевший имел реальные основания опасаться реализации такой угрозы. Практика весьма разнообразна, и доказывание не представляет особой сложности при наличии доказательств. Ими могут являться показания свидетелей, письменные доказательства, фото, видео и т. д. Проблема, как правило, заключается в том, что сложно доказать реальность угрозы, - отмечает Живоденко.Эржена Мансорунова, «Номер один».