В Бурятии от коронавируса умерли еще три человека

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 11 марта в республике зарегистрировано 130440 (+339) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 2 случая меньше, чем сутками ранее.В стационарах получают лечение 672 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 401. За предыдущие сутки госпитализировано 59 пациентов.В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 61), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4064 человека.Выздоровели от COVID-19 – 102624 (+425) человека.За минувшие сутки от коронавируса умерли три человека, все в возрасте старше 65 лет. Общее число смертей с начала пандемии достигло 2909.Фото: pixabay.com