Общество 11.03.2022 в 11:15

В Бурятии от коронавируса умерли еще три человека

В реанимации находятся 86 пациентов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии от коронавируса умерли еще три человека
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 11 марта в республике зарегистрировано 130440 (+339) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 2 случая меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 672 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 401. За предыдущие сутки госпитализировано 59 пациентов.

В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 61), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4064 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 102624 (+425) человека.

За минувшие сутки от коронавируса умерли три человека, все в возрасте старше 65 лет. Общее число смертей с начала пандемии достигло 2909.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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