В Улан-Удэ усилят защиту от затопления

«ООО «АнгарскСтройМеханизация» будет проводить реконструкцию дамбы в центральной части г. Улан-Удэ, общая площадь защиты от затопления составит 63,44га, протяженность строительства и реконструкции сооружений инженерной зашиты – 3,508 км. Высота дамбы на различных участках запланирована от 1,7 м до 5,8 м.» - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

«Основная часть, что составляет 98% от общей суммы финансирования работ, осуществляется за счет средств федерального бюджета и 2% - за счет регионального. Стоимость реконструкции дамбы в районе очистных сооружений составит порядка 150 млн. руб, а дамбы в центральной части города – порядка 275 млн. руб» - пояснил начальник УКС Анатолий Урбанов.

В Улан-Удэ планируется масштабная реконструкция защитных дамб от затопления водами рек Селенга и Уда – правобережной дамбы и дамбы в районе очистных сооружений.Проект был составлен новосибирской компанией «Сибгипротранс», в ноябре 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы будут проводиться двумя разными подрядчиками. Так, 18 февраля заключен государственный контракт с ООО «СК Олимп», а 22 февраля с ООО «АнгарскСтройМеханизация», сообщили в Управлении капстроительства.Так, ООО «СК Олимп» займется реконструкцией дамбы в районе очистных сооружений г. Улан-Удэ. Технико – экономические показатели объекта таковы, что общая площадь защиты от затопления составит 7,28 га, протяженность сооружений инженерной защиты - 1,3 км, высота дамбы предусматривается от 5 до 5,5 м.Согласно условиям контрактов, работы должны быть выполнены подрядчиками до 30 октября 2023 года.