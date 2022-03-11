Общество 11.03.2022 в 11:49

В Улан-Удэ усилят защиту от затопления

Планируется масштабная реконструкция защитных дамб
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
В Улан-Удэ усилят защиту от затопления
"Номер один"
В Улан-Удэ планируется масштабная реконструкция защитных дамб от затопления водами рек Селенга и Уда – правобережной дамбы и дамбы в районе очистных сооружений.

Проект был составлен новосибирской компанией «Сибгипротранс», в ноябре 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы будут проводиться двумя разными подрядчиками. Так, 18 февраля заключен государственный контракт с ООО «СК Олимп», а 22 февраля с ООО «АнгарскСтройМеханизация», сообщили в Управлении капстроительства.

Так, ООО «СК Олимп» займется реконструкцией дамбы в районе очистных сооружений г. Улан-Удэ. Технико – экономические показатели объекта таковы, что общая площадь защиты от затопления составит 7,28 га, протяженность сооружений инженерной защиты - 1,3 км, высота дамбы предусматривается от 5 до 5,5 м.

«ООО «АнгарскСтройМеханизация» будет проводить реконструкцию дамбы в центральной части г. Улан-Удэ, общая площадь защиты от затопления составит 63,44га, протяженность строительства и реконструкции сооружений инженерной зашиты – 3,508 км. Высота дамбы на различных участках запланирована от 1,7 м до 5,8 м.»

- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Согласно условиям контрактов, работы должны быть выполнены подрядчиками до 30 октября 2023 года.

«Основная часть, что составляет 98% от общей суммы финансирования работ, осуществляется за счет средств федерального бюджета и 2% - за счет регионального. Стоимость реконструкции дамбы в районе очистных сооружений составит порядка 150 млн. руб, а дамбы в центральной части города – порядка 275 млн. руб»

- пояснил начальник УКС Анатолий Урбанов. 
Теги
паводок

Все новости

Ученые обнаружили, что Байкал загрязнен микропластиком
11.03.2022 в 11:51
В Байкальске при спуске с горы лыжник врезался в девушку и погиб
11.03.2022 в 11:50
В Улан-Удэ усилят защиту от затопления
11.03.2022 в 11:49
В Бурятии сельчанин поджег зимовье, чтобы отомстить бывшей
11.03.2022 в 11:28
В Бурятии от коронавируса умерли еще три человека
11.03.2022 в 11:15
Глава Бурятии поручил организовать нормальную жизнь в пригородных СНТ и ДНТ
11.03.2022 в 10:38
Орудия мошенников
11.03.2022 в 10:31
В Бурятии оправдали обвиняемых в убийстве девушек в Клюквенной пади
11.03.2022 в 09:59
В Бурятии начали вести мониторинг цен на стройматериалы
11.03.2022 в 09:50
В Улан-Удэ сбили пожилого мужчину
11.03.2022 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
Ученые обнаружили, что Байкал загрязнен микропластиком
Озеро пострадало не меньше, чем водоемы Китая и США
11.03.2022 в 11:51
В Бурятии от коронавируса умерли еще три человека
В реанимации находятся 86 пациентов
11.03.2022 в 11:15
Орудия мошенников
Какие схемы мошенники используют сейчас, чтобы по максимуму «выжать» кошельки своих жертв?
11.03.2022 в 10:31
В Бурятии начали вести мониторинг цен на стройматериалы
Своевременная замена импорта позволит избежать нарушений сроков сдачи объектов, уверены в Минстрое
11.03.2022 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru