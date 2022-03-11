Общество 11.03.2022 в 11:51

Ученые обнаружили, что Байкал загрязнен микропластиком

Озеро пострадало не меньше, чем водоемы Китая и США
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Текст: Лев Хандажапов
Ученые обнаружили, что Байкал загрязнен микропластиком
Новое исследование показало, что Байкал загрязнен микропластиком сильнее, чем считалось ранее, и не меньше, чем озера Китая и США. Об этом на семинаре в Иркутске сообщил завлабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института Сибирского отделения РАН Олег Тимошкин.

По его словам, по итогам первых исследований ученые регистрировали в байкальской воде только относительно крупные частички - более 50 мкм. Однако в 2021 году пробы воды исследовали на высокоточном оборудовании и обнаружили массу более мелких частиц, сообщает Интерфакс

По словам Тимошкина, 70% микропластика в Байкале приходится на полипропилен, источником которого становятсяодноразовая посуда и синтетические рыболовные сети. "Пластиковые изделия перетираются камнями во время штормов и становятся микропластиком", - отметил ученый.

Микропластик - мелкие (меньше 5 мм) частицы пластика, которые попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику и одежду. Разлагается он медленно, сотни и даже тысячи лет, что увеличивает вероятность его накопления в живых организмах. Полный цикл движения микропластика в окружающей среде еще не изучен, в настоящее время ведутся исследования этого вопроса.

Фото Номер один

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