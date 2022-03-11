Общество 11.03.2022 в 14:24
В Бурятии безработными остаются более 4 тысяч человек
При этом количество вакансий в регионе составляет 13,9 тысяч
Текст: Эльвира Долговых
По состоянию на 9 марта 2022 года численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в Бурятии, составляет 4184 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 1,0%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (на 01 марта 2021 г. – 3,9%), сообщает пресс-служба Минэкономики Бурятии.
Между тем, количество вакансий в республике составляет 13,9 тысяч единиц. Наибольшее количество вакансий в промышленности, строительстве, здравоохранении, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.
Ознакомиться с полным перечнем востребованных профессий по республике можно на информационном портале «Работа в России».
«За период с 1 января 2022 года по 9 марта 2022 года в органы службы занятости обратилось за содействием в поиске подходящей работы 2533 человек»- сообщили в Минэкономики.
Между тем, количество вакансий в республике составляет 13,9 тысяч единиц. Наибольшее количество вакансий в промышленности, строительстве, здравоохранении, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.
Ознакомиться с полным перечнем востребованных профессий по республике можно на информационном портале «Работа в России».
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