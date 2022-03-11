В Бурятии дорожники усилили работу в преддверии весеннего паводка

«Также при ГКУ «Бурятрегионавтодор» работает ситуационный центр оперативного управления, который в круглосуточном режиме осуществляет сбор, обобщение и анализ оперативной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии региональных дорог с использованием информационных систем. С их помощью осуществляется диспетчеризация транспортных средств и спецтехники, задействованной в содержании автомобильных дорог регионального значения, а также автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров» - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Подготовка к весеннему паводку началась в феврале. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на региональных дорогах в весенний период ГКУ «Бурятрегионавтодор» был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке автомобильных дорог к пропуску ледохода и паводка, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.С наступлением устойчивых теплых температур начинается активное таяние снега, подъем уровня воды в реках и водоемах из-за чего возрастает риск подтопления дорог и мостов. В весенний период для предупреждения чрезвычайных ситуаций на региональных дорогах ГКУ «Бурятрегионавтодор» утвердил план мероприятий.Так, в настоящее время для предотвращения образования наледи и подтопления на региональных дорогах активно ведется работа по сбросу снежных валов и обеспечению водоотвода путем расчистки водопропускных труб и водоотводных лотков. Кроме того, дорожники прорезают лед в створе опор мостов.Продолжается работа по ликвидации наледи в Джидинском, Закаменском, Заиграевском, Еравнинском, Окинском, Тункинском, Северо-Байкальском, Муйском, Баргузинском, Кяхтинском районах Бурятии.Заготовлены инертные материалы (бутовый камень, щебень, песок, пиломатериалы и др.), спецтехника готова к работе.Дорожные бригады перешли на круглосуточное дежурство на весь период ледохода.