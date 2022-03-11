Общество 11.03.2022 в 14:35

В Бурятии дорожники усилили работу в преддверии весеннего паводка

На дорогах ведется работа по сбросу снежных валов и обеспечению водоотвода
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии дорожники усилили работу в преддверии весеннего паводка
Минтранс Бурятии
Подготовка к весеннему паводку началась в феврале. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на региональных дорогах в весенний период ГКУ «Бурятрегионавтодор» был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке автомобильных дорог к пропуску ледохода и паводка, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

С наступлением устойчивых теплых температур начинается активное таяние снега, подъем уровня воды в реках и водоемах из-за чего возрастает риск подтопления дорог и мостов. В весенний период для предупреждения чрезвычайных ситуаций на региональных дорогах ГКУ «Бурятрегионавтодор» утвердил план мероприятий.

Так, в настоящее время для предотвращения образования наледи и подтопления на региональных дорогах активно ведется работа по сбросу снежных валов и обеспечению водоотвода путем расчистки водопропускных труб и водоотводных лотков. Кроме того, дорожники прорезают лед в створе опор мостов.

Продолжается работа по ликвидации наледи в Джидинском, Закаменском, Заиграевском, Еравнинском, Окинском, Тункинском, Северо-Байкальском, Муйском, Баргузинском, Кяхтинском районах Бурятии. 

Заготовлены инертные материалы (бутовый камень, щебень, песок, пиломатериалы и др.), спецтехника готова к работе. 

Дорожные бригады перешли на круглосуточное дежурство на весь период ледохода. 

«Также при ГКУ «Бурятрегионавтодор» работает ситуационный центр оперативного управления, который в круглосуточном режиме осуществляет сбор, обобщение и анализ оперативной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии региональных дорог с использованием информационных систем. С их помощью осуществляется диспетчеризация транспортных средств и спецтехники, задействованной в содержании автомобильных дорог регионального значения, а также автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров»

- отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».

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