РЖД отсудило у жительницы Бурятии земельный участок



Жительница Нового Уояна в Северобайкальском районе приобрела у местной администрации земельный участок и построила магазин. Но земля оказалась в полосе отвода железной дороги, суд признал магазин самовольной постройкой и понудил владелицу снести здание.

С иском в суд обратилось ОАО «Российские железные дороги». Компания заявила иск к администрации поселка Новый Уоян и жительнице поселка о признании договора купли-продажи земельного участка, заключенного между администрацией поселка и гражданкой недействительным, а право собственности на участок признать отсутствующим.

- Истец просит обязать гражданку освободить земельный участок с находящимся на нем зданием путем сноса за свой счет незаконно возведенного здания магазина. Требования мотивированы тем, что женщина занимает земельный участок незаконно. Собственником земельного участка - Российской Федерацией - разрешение на строительство не выдавалось. А разрешение на строительство, выданное администрацией Северо-Байкальского района, не свидетельствует о законности возведения спорного объекта недвижимости, поскольку земельные участки, расположенные в полосе отвода железных дорог, относятся к федеральной собственности, - отмечается в решении суда.

На суде представитель владелицы магазина пояснила, что земельный участок был предоставлен администрацией поселения Новый Уоян, права собственности на участок и на здание магазина зарегистрированы в Росреестре. Кроме того, защитники указали на то, что поселок Новый Уоян располагается вдоль железной дороги, здание магазина находится на торговой площади поселка. Все значимые социальные объекты, также жилые дома находятся на землях полосы отвода железной дороги.

В суде установили, что администрация поселка неправомерно образовала земельный участок с нарушением требований земельного законодательства, без проведения межевания и установления границ земельного участка.

Выслушав стороны, суд решил признать договор купли-продажи земельного участка ничтожной сделкой, жительницу поселка обязали освободить земельный участок, с находящимся на нем зданием.





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