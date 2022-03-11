«В настоящее время библиотека состоит из пяти корпусов, здесь осуществлялась частичная перепланировка помещений, усиление конструкций, реконструкция фасадов здания, а также строительство четвертого этажа с размещением читательских залов. Кроме того, в библиотечном комплексе был восстановлен объект культурного наследия - «Дом жилой усадьбы Молчанова». Действительно много сделано кропотливой работы. Здесь все выполнено по самым современным требованиям, у меня минимум замечаний. На данный момент перевозится из хранилищ книжный фонд, в течении месяца эти работы будут выполнены. Хочется надеется, что библиотеку оценят по достоинству жители Бурятии» - отметил Евгений Луковников.

«Здесь также достроен ещё один этаж, усилены перекрытия, так как стеллажи и оборудование создают большую нагрузку. Закуплено дополнительное оборудование по самому последнему слову техники, все сделано для удобства посетителей и сотрудников. Автоматизирована система записи книг. К примеру - читателю, который проходит с книгой через систему учета автоматически записывается проносимая книга, когда он возвращается книга списывается, то есть формуляры заполнять уже не нужно. Реконструкция в рамках третьего этапа обошлась в 600 млн, из них 400 млн ушло на саму реконструкцию и строительство дополнительного этажа, а 200 млн на приобретение оборудования» - сообщил Анатолий Урбанов.

В Бурятии завершено строительство и реконструкция Национальной библиотеки. На первом этаже разместился центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Библиотека оснащена системой телелифт, представляющая собой монорельсовую транспортную систему автоматизированной доставки книжных фондов из книгохранилища в читальные залы и абонемент. Функционирует научно – исследовательская лаборатория по комплексу мероприятий для поддержания режима хранения библиотечных фондов, дезинфекции, переплёту и ремонту книжных изделий, оцифровке краеведческих и национальных документов. Перед введением уникального объекта в эксплуатацию с заключительной проверкой библиотеку посетил зампред Правительства Евгений Луковников.Строительство и реконструкция этого уникального объекта проходили тремя этапами в период с 2010 по 2021 годы и весь комплекс работ был выполнен строителями без закрытия главной библиотеки республики. Сумма бюджетных затрат составила более 1,342 млрд.руб.При реконструкции использовано много новшеств. Так, фасад облицован композитными панелями нового поколения, они сделаны из стали толщиной 2 мм, абсолютно негорючие. Потолки также из негорючих материалов. Мебель изготавливалась на заказ, все было продумано для удобства персонала и посетителей, в том числе для маломобильных граждан. Вентиляционную систему установили новую: это отдельно стоящий на улице мощный чиллер. То есть, эстетику фасада не нарушают блоки от кондиционеров, которые обычно висят снаружи. В здании не было лифта, пожарной лестницы – их пришлось «вписывать» в уже существующую планировку.Начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов рассказал о подробностях реконструкции. Он отметил, что проект в ходе реконструкции претерпел доработки. Два раза в неделю проходили планерки специалистов управления совместно с представителями проектной и строительной организаций.Представитель подрядчика ООО «Бурятпроектреставрация» Дмитрий Пензин рассказал, что в ходе работ возникали некоторые трудности, но все выполнено в срок.Напомним, что при открытии в июне 2020 года семиэтажного здания Национальной библиотеки, построенного в рамках 2 этапа, в онлайн-режиме принял участие Президент РФ Владимир Путин, который отметил, что из средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию республиканской библиотеки, как объекта культурного наследия народов Бурятии, был выделен 1 млрд. рублей.Книжный фонд составляет более 1,5 млн томов, пользоваться им одновременно могут 1030 читателей.