ГИБДД Бурятии предупредило об опасности на дорогах

Госавтоинспекция предупредила водителей Бурятии о сложных погодных условиях на автодорогах республики.«Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость, а также снижается коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и выбирайте безопасную скорость движения», - обратились к водителям в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии