Общество 11.03.2022 в 15:50
ГИБДД Бурятии предупредило об опасности на дорогах
Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость
Текст: Константин Воронов
Госавтоинспекция предупредила водителей Бурятии о сложных погодных условиях на автодорогах республики.
«Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость, а также снижается коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и выбирайте безопасную скорость движения», - обратились к водителям в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость, а также снижается коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и выбирайте безопасную скорость движения», - обратились к водителям в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии