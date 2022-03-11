В Улан-Удэ создадут межведомственную группу по работе с ДНТ и СНТ

«Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ресурсоснабжающей организации ПАО «Россети Сибирь». Это позволит нам ремонтировать и модернизировать сети, чтобы было стабильное электроснабжение. Тем более мы сейчас готовимся к вхождению в мероприятия программы «Чистый воздух». И в рамках программы в любом случае будем решать вопросы по электросетевому хозяйству» - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Мы понимаем, что людей надо будет переселять. Это территория города Улан-Удэ, это наши жители. Если возможно, то даже переводить из ДНТ, СНТ в ИЖС официально. Часть таких работ уже ведется. Сейчас идет работа по паспортизации ДНТ, СНТ. В том числе будем вырабатывать финансовые механизмы. Будет создана межведомственная группа поскольку это вопрос включает в себя большой спектр работы: транспортные вопросы, вопрос социального обеспечения, электроснабжения и водоснабжения» - отметил Игорь Шутенков.

Работы по поручению главы Бурятии о разработке конкретных решений проблем СНТ и ДНТ, прилегающих к столице республики, будет вести межведомственная рабочая группа, сообщает пресс-службаадминистрации Улан-Удэ.По закону ДНТ и СНТ большей частью не относятся к муниципалитету, поэтому город не имеет возможности решать различные вопросы, с которыми сталкиваются жители: это ремонт дорог, сети электроснабжения и многое другое. Тем не города оказывает содействие в решении различных проблем.Часть ДНТ и СНТ, организованные еще в 70-80 гг., будут ветшать и приходить в упадок. Особенно те, что создавались, как дачи с узкими улицами и на четырех сотках. Там стоит проблема противопожарной безопасности из-за скученности построек и домов, недоступности отдельных построек.Одновременно с этим острой остается проблема уличного освещения в ДНТ, СНТ. Сейчас она решается за счет средств, выделяемых на выполнение наказов депутатам Улан-Удэнского горсовета и за счет средств местного бюджета. Также в рамках выполнения наказов депутатам ежегодно идут работы по строительству водоводов. Новые сети прокладывают и за счет средств федерального проекта «Чистая вода».Всего на территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 103 ДНТ и СНТ. У границ города Улан-Удэ располагаются 52 ДНТ и СНТ, относящиеся к территории Иволгинского и Заиграевского районов.