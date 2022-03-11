В Бурятии обвиняемых и осужденных будут перевозить с комфортом

«Пополнение автопарка современными специальными автомобилями, оснащенными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения, направлено на улучшение условий перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сейчас автопарк отдела по конвоированию регионального пенитенциарного ведомства состоит из 8 спецавтомобилей, включая 1 медицинский автомобиль для перевозки больных в медучреждения. Всего за 2021 год отделом организовано более 340 караулов, которыми этапировано около 4800 осужденных и лиц, содержащихся под стражей.





Отдел по конвоированию УФСИН России по Бурятии получил новый автомобиль для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Фото: УФСИН России по Республике Бурятия