Общество 11.03.2022 в 16:42
В Бурятии обвиняемых и осужденных будут перевозить с комфортом
УФСИН Бурятии получил новый спецавтомобиль
Текст: Константин Воронов
Отдел по конвоированию УФСИН России по Бурятии получил новый автомобиль для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Фото: УФСИН России по Республике Бурятия
«Пополнение автопарка современными специальными автомобилями, оснащенными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения, направлено на улучшение условий перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас автопарк отдела по конвоированию регионального пенитенциарного ведомства состоит из 8 спецавтомобилей, включая 1 медицинский автомобиль для перевозки больных в медучреждения. Всего за 2021 год отделом организовано более 340 караулов, которыми этапировано около 4800 осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Фото: УФСИН России по Республике Бурятия
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