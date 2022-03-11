В Улан-Удэ дорожники пытаются справиться с гололедом

«С 20:00 приступят к очистке проезжих частей трактор-щетки и грейдеры. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. В ночное время будут работать грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы, а также пескоразбрасыватели» - добавили в администрации.

Комбинат по благоустройству оперативно посыпает городские улицы. В настоящее время работает 13 пескоразбрасывающих машин. В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки, сообщили в администрации Улан-Удэ.Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Информацию о необходимости подсыпки городских улиц просим жителей сообщать по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.