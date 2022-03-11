Общество 11.03.2022 в 16:44

В Улан-Удэ дорожники пытаются справиться с гололедом

На улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин
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Текст: Эльвира Долговых
В Улан-Удэ дорожники пытаются справиться с гололедом
Комбинат по благоустройству оперативно посыпает городские улицы. В настоящее время работает 13 пескоразбрасывающих машин. В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки, сообщили в администрации Улан-Удэ.

«С 20:00 приступят к очистке проезжих частей трактор-щетки и грейдеры. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. В ночное время будут работать грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы, а также пескоразбрасыватели»

- добавили в администрации.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Информацию о необходимости подсыпки городских улиц просим жителей сообщать по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.
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