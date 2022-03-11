Погибший на Украине Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно

- Уважаемые друзья, дорогие родственники, товарищи-военнослужащие, земляки! Сегодня мы собрались почтить память, проводить в последний путь моего брата. Он был мне не только братом, он был моим боевым товарищем. Мы вместе с ним прошли Первую чеченскую кампанию, находясь друг от друга в 25 км, за 8 месяцев и 11 дней, мы ни разу с ним не встретились, а встретились только здесь – на Родине. Мы вернулись сюда живыми, здоровыми. Очень трудно говорить сейчас. Мой брат в очередной раз доказал, что он настоящий герой. Я горжусь, что я был его братом, братишкой. Вечная память моему брату, - сказал двоюродный брат героя Субан Аюшеев.





Нима Ошоров родился 2 октября 1976 года. Сразу после окончания Мондинской средней школы в 1993 году ушел служить в армию. После службы работал участковым милиционером в Тункинском отделе внутренних дел. В течение последних 15 лет служил в воинской части 06705 36-ой Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. За годы службы имеет более 20 государственных наград и множество почетных грамот Вооруженных сил Российской Федерации. 6 марта этого года за проявленный героизм в ходе специальной операции на территории Украины Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно.





- Сегодня для нас всех очень скорбный день, мы провожаем в последний путь Ниму Дамбаевича. Нима Дамбаевич погиб при исполнении служебного воинского долга, при выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации на Украине. От имени правительства Республики Бурятия примите наши глубокие соболезнования. Нима Дамбаевич посвятил всю свою жизнь служению Родине, после окончания школы он служил срочную службу в войсках специального назначения Министерства внутренних дел, неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в Сирийской арабской республике. За образцовое выполнение воинских обязанностей был более двадцати раз награжден государственными наградами, орденами и медалями. Нима Дамбаевич был образцовым семьянином, отличным сыном, любящим отцом, надежным товарищем. С ним можно было смело идти в разведку. Для вновь прибывшего пополнения он был настоящим отцом. Нима Дамбаевич будет для нас всех примером мужества, отваги и храбрости. На этой земле он оставил свой след, начатое дело продолжат дети. Нима Дамбаевич, пусть земля для вас будет пухом, небо – одеялом. Вечная память, - сказал Иван Альхеев.





- Нам очень тяжело принимать последствия данного конфликта, вся часть 06705 глубоко скорбит о нем. Нима Дамбаевич был примером для каждого. Он был и является образцом мужества, смелости и героизма. Пусть память о нем останется только светлой, он всегда останется в наших сердцах, - сказал Виктор Ерещенко.





11 марта жители села Монды Тункинского района простились со своим земляком, гвардии прапорщиком Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады Нимой Ошоровым, который погиб в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно.Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие, земляки и сослуживцы.Зампред правительства Бурятии Иван Альхеев выразил соболезнование родным и близким Героя.Сослуживец героя, старший лейтенант Виктор Ерещенко рассказал, что вся часть скорбит и гордится Нимой Ошоровым.Фото: пресс-служба правительства Бурятии