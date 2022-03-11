Общество 11.03.2022 в 20:53

Погибший на Украине Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно

Сегодня жители Тункинского района простились с героем
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Текст: Константин Воронов
Погибший на Украине Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно
11 марта жители села Монды Тункинского района простились со своим земляком, гвардии прапорщиком Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады Нимой Ошоровым, который погиб в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно.

Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие, земляки и сослуживцы.

- Уважаемые друзья, дорогие родственники, товарищи-военнослужащие, земляки! Сегодня мы собрались почтить память, проводить в последний путь моего брата. Он был мне не только братом, он был моим боевым товарищем. Мы вместе с ним прошли Первую чеченскую кампанию, находясь друг от друга в 25 км, за 8 месяцев и 11 дней, мы ни разу с ним не встретились, а встретились только здесь – на Родине. Мы вернулись сюда живыми, здоровыми. Очень трудно говорить сейчас. Мой брат в очередной раз доказал, что он настоящий герой. Я горжусь, что я был его братом, братишкой. Вечная память моему брату, - сказал двоюродный брат героя Субан Аюшеев.


Нима Ошоров родился 2 октября 1976 года. Сразу после окончания Мондинской средней школы в 1993 году ушел служить в армию. После службы работал участковым милиционером в Тункинском отделе внутренних дел. В течение последних 15 лет служил в воинской части 06705 36-ой Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. За годы службы имеет более 20 государственных наград и множество почетных грамот Вооруженных сил Российской Федерации. 6 марта этого года за проявленный героизм в ходе специальной операции на территории Украины Нима Ошоров награжден Орденом Мужества посмертно.


Зампред правительства Бурятии Иван Альхеев выразил соболезнование родным и близким Героя.

- Сегодня для нас всех очень скорбный день, мы провожаем в последний путь Ниму Дамбаевича. Нима Дамбаевич погиб при исполнении служебного воинского долга, при выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации на Украине. От имени правительства Республики Бурятия примите наши глубокие соболезнования. Нима Дамбаевич посвятил всю свою жизнь служению Родине, после окончания школы он служил срочную службу в войсках специального назначения Министерства внутренних дел, неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в Сирийской арабской республике. За образцовое выполнение воинских обязанностей был более двадцати раз награжден государственными наградами, орденами и медалями. Нима Дамбаевич был образцовым семьянином, отличным сыном, любящим отцом, надежным товарищем. С ним можно было смело идти в разведку. Для вновь прибывшего пополнения он был настоящим отцом. Нима Дамбаевич будет для нас всех примером мужества, отваги и храбрости. На этой земле он оставил свой след, начатое дело продолжат дети. Нима Дамбаевич, пусть земля для вас будет пухом, небо – одеялом. Вечная память, - сказал Иван Альхеев.


Сослуживец героя, старший лейтенант Виктор Ерещенко рассказал, что вся часть скорбит и гордится Нимой Ошоровым.

- Нам очень тяжело принимать последствия данного конфликта, вся часть 06705 глубоко скорбит о нем. Нима Дамбаевич был примером для каждого. Он был и является образцом мужества, смелости и героизма. Пусть память о нем останется только светлой, он всегда останется в наших сердцах, - сказал Виктор Ерещенко.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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