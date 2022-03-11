Прирост байкальского баклана остановился

«Это один из широко озвучиваемых вопросов - влияние баклана на популяцию омуля. Мы проводим постоянные исследования, в т. ч. по мониторингу баклана на своих территориях, мониторингу омулевых запасов» - говорит Михаил Овдин, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

«Самым интересным фактом является то, что баклана в этот момент нет. Речки достаточно мелководные, мы сейчас сняли целый фильм про нерест омуля... Здесь нельзя подходить однозначно. Говорить, что баклан уничтожил всего омуля, это, по крайней мере, неправильно. Был период, когда неконтролируемый промысел, я думаю, вкупе с периодом малой водности, подорвали воспроизводственное ядро популяции омуля. На сегодня очень медленно идет процесс его восстановления» - отмечает директор федерального природоохранного учреждения.

«Через 40 лет он вернулся. Баклан был всегда, но рыба исчезла только тогда, когда пришел человек (имеется в виду - омуль оказался в критическом положении по причине массового лова, начатого человеком – прим.). Вопрос надо рассматривать в комплексе» - считает Михаил Овдин.

«На протяжении последних трех лет численность вида не растет. Я думаю, природа сама покажет, как дальше будет. А нам надо более ответственно относиться к тем биологическим ресурсам, которые нам даны природой» - констатирует директор.

«Каждый сантиметр дает прибыль (энергетикам из соседней области - прим.). В осенний период у нас был высокий уровень подъема воды. Я родился на берегу Байкала и не помню, чтобы вода переливала Чивыркуйский перешеек. Была ситуация, когда на три дня полуостров Святой нос становился островом» - поделился Михаил Овдин.

В Бурятии регулярно вспыхивают разговоры о необходимости начала отстрела на Байкале бакланов. Те, кто предлагают это, считают, что данный вид пернатых поедает чрезвычайно много байкальского омуля, чем подрывает популяцию главной рыбы Байкала.Изучение идет на реках Большой Чивыркуй и Малый Чивыркуй, куда ежегодно заходит на нерест омуль.По его словам, баклан, конечно, влияет на численность омуля. Но он призывает понять, что баклан миллионы лет гнездился на Байкале и только в 1950-х годах его уничтожили.Львиная часть колоний бакланов Чивыркуйского залива находится на территории Забайкальского нацпарка. И сегодня численность баклана стабилизировалась.А человек серьезно влияет на природу.На Байкале один из стратегических моментов – колебание уровня озера. Он во многом зависит от работы ГЭС в Иркутской области.Для нашей республики большой подъем уровня Байкала – это удар, в т. ч. по инфраструктуре на пологом бурятском берегу озера. В Максимихе за последние два года осенними штормами была практически разрушена причальная стенка, которую построили.Напомним, много лет разрешенный диапазон колебания уровня озера Байкал составлял один метр – между 456 до 457 м в тихоокеанской системе высот. Иркутские энергетики старались его соблюдать.Потом федеральные власти резко увеличили диапазон колебания и он стал составлять 2,31 м.Михаил Овдин принципиально считает, что необходимо вернуться к прежнему диапазону разрешенного колебания уровня Байкала.