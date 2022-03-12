Общество 12.03.2022 в 09:40

Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар

В столице Бурятии открыта "горячая линия" для обращений
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Текст: Эльвира Долговых
Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар
ulan-ude-info.ru
В Улан-Удэ открыты "горячие линии" для обращений горожан по скользким тротуарам, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Так, за уборку дворовой территории отвечают управляющие компании или ТСЖ, за общественные места – городские службы, за прилегающие территории зданий – собственники этих зданий. 

С жалобами на уборку улиц и тротуаров можно обратиться в будние дни с 8.30 до 17.30 часов по телефонам:

– 44-89-33- Железнодорожный район;

– 21-35-05 - Советский район;

–8 (924) 456-04-99 - Октябрьский район.

Операторы выяснят, кто отвечает за уборку и примут меры по устранению проблемы.

В нерабочее время и выходные дни сообщить о скользких участках можно в Единую-дежурно диспетчерскую службу по номерам: 21‒36‒65, 21‒29‒72.
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