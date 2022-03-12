Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар

В Улан-Удэ открыты "горячие линии" для обращений горожан по скользким тротуарам, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Так, за уборку дворовой территории отвечают управляющие компании или ТСЖ, за общественные места – городские службы, за прилегающие территории зданий – собственники этих зданий.С жалобами на уборку улиц и тротуаров можно обратиться в будние дни с 8.30 до 17.30 часов по телефонам:– 44-89-33- Железнодорожный район;– 21-35-05 - Советский район;–8 (924) 456-04-99 - Октябрьский район.Операторы выяснят, кто отвечает за уборку и примут меры по устранению проблемы.В нерабочее время и выходные дни сообщить о скользких участках можно в Единую-дежурно диспетчерскую службу по номерам: 21‒36‒65, 21‒29‒72.