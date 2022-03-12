Общество 12.03.2022 в 10:01

Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев

Это может произойти из-за распространения лесных вредителей
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Текст: Эльвира Долговых
Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев
pixabay.com
Горный хребет Хамар-Дабан, который проходит вдоль юго-восточного берега озера Байкал, в ближайшие пять лет может лишиться до 80% ценных хвойных деревьев из-за распространения лесных вредителей. Об этом сообщил директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин на круглом столе, посвященном проблемам Байкала, пишет ТАСС.

«Хребет Хамар-Дабан, где в ближайшие пять лет мы получим, не побоюсь этого слова, экологическую катастрофу. Там на 70-80% погибнет древостой - кедр, пихта. Кедр уже погиб на 40%, и добавится 50-70% гибели пихты. Весь хребет будет ждать только подходящего момента, чтобы сгореть»

- сказал Воронин.

При этом возникает угроза жизни и здоровью людей, которые, по словам ученого, в случае лесных пожаров "окажутся в огненном шквале". У подножия гор находятся населенные пункты, проходит федеральная автомобильная трасса и Транссиб.

В октябре 2021 года Воронин сообщал журналистам, что к массовому распространению вредителей в лесах Байкала привели глобальные изменения климата. В 2013 году специалисты открыли и описали такую болезнь леса, как бактериальная водянка. Тогда она была обнаружена в лесах Хамар-Дабана. Сейчас это заболевание распространяется на все леса, где есть кедр. 10 лет назад на Байкале обнаружили уссурийского полиграфа - опасного вредителя, который в данный момент распространился по всему Хамар-Дабану. Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки.

Хамар-Дабан считается одним из древнейших горных массивов планеты. Он протянулся более чем на 350 км. Расположен на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Параллельно горному хребту проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
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