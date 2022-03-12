Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев

«Хребет Хамар-Дабан, где в ближайшие пять лет мы получим, не побоюсь этого слова, экологическую катастрофу. Там на 70-80% погибнет древостой - кедр, пихта. Кедр уже погиб на 40%, и добавится 50-70% гибели пихты. Весь хребет будет ждать только подходящего момента, чтобы сгореть»

- сказал Воронин.