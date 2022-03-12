В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб

«Провел совещание с хлебопекарями. Присутствовали очно и по видеосвязи производители хлеба со всей республики. Договорились, что производители НЕ повышают стоимость хлеба совсем. А мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб» - сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.

«Для контроля за этим привлечем, в том числе и правоохранительные органы» - добавил глава Бурятии.

Хлебопекари не станут повышать цены на хлеб. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам совещания с производителями.Он также добавил, что розничные магазины тоже не будут повышать стоимость хлеба.