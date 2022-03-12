Общество 12.03.2022 в 12:34
В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб
В этом жителей республики заверил глава региона Алексей Цыденов
Текст: Эльвира Долговых
Хлебопекари не станут повышать цены на хлеб. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам совещания с производителями.
Он также добавил, что розничные магазины тоже не будут повышать стоимость хлеба.
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«Провел совещание с хлебопекарями. Присутствовали очно и по видеосвязи производители хлеба со всей республики. Договорились, что производители НЕ повышают стоимость хлеба совсем. А мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб»- сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.
Он также добавил, что розничные магазины тоже не будут повышать стоимость хлеба.
«Для контроля за этим привлечем, в том числе и правоохранительные органы»- добавил глава Бурятии.
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