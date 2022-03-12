Общество 12.03.2022 в 12:34

В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб

В этом жителей республики заверил глава региона Алексей Цыденов
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб
pixabay.com
Хлебопекари не станут повышать цены на хлеб. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам совещания с производителями.

«Провел совещание с хлебопекарями. Присутствовали очно и по видеосвязи производители хлеба со всей республики. Договорились, что производители НЕ повышают стоимость хлеба совсем. А мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб»

- сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.

Он также добавил, что розничные магазины тоже не будут повышать стоимость хлеба.

«Для контроля за этим привлечем, в том числе и правоохранительные органы»

- добавил глава Бурятии.


.
Теги
хлеб цены

Все новости

В Бурятии стартовал фестиваль "Байкальская миля"
12.03.2022 в 13:18
В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб
12.03.2022 в 12:34
В Бурятии готовятся к снижению цен на бензин
12.03.2022 в 12:30
Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев
12.03.2022 в 10:01
Госдума приняла рекомендации по недопущению дефицита товаров и роста цен
12.03.2022 в 09:58
Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар
12.03.2022 в 09:40
Глава Бурятии ответил на вопросы старейшин
12.03.2022 в 09:31
Заработать на цветах: улан-удэнки рассказали, как превратили красивое хобби в бизнес
12.03.2022 в 07:00
Прирост байкальского баклана остановился
11.03.2022 в 21:11
В Бурятии простились с Найданом Бадмаевым, погибшим во время военной операции на Украине
11.03.2022 в 21:01
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии стартовал фестиваль "Байкальская миля"
За победу на льду Байкала поборются более 500 участников на 70 автомобилях (ФОТО)
12.03.2022 в 13:18
В Бурятии готовятся к снижению цен на бензин
В Иркутске, откуда к нам поступает топливо, цена бензина упала на 2 рубля за литр
12.03.2022 в 12:30
Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев
Это может произойти из-за распространения лесных вредителей
12.03.2022 в 10:01
Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар
В столице Бурятии открыта "горячая линия" для обращений
12.03.2022 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru