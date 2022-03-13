В Улан-Удэ неизвестные пытались распилить трамплин

Вчера, 12 марта, сотрудники горнолыжного центра при базе «Снежинка» в пос. Аршан заметили возле трамплина неизвестных людей с газовыми баллонами и шлангами. Молодые люди собирались пилить трамплин.

- Сегодня приехали люди на грузовике с резаками и хотели уничтожить трамплин (сдать на металл). Этот трамплин - один единственный в Бурятии, он до сих пор находится в полностью исправном состоянии. Его постройкой занимались молодые ребята, которые хотели развить прыжковые лыжи. На нем занимались многие поколения людей, которые хотели прославить нашу республику в этом направлении спорта. А сейчас эту достопримечательность хотят уничтожить. Давайте не дадим им это сделать, - призывает неравнодушный сотрудник центра.

Приехавший наряд полиции провел беседу с молодыми людьми. Выяснилось, что они приобрели участок, на котором расположен трамплин. Пока сооружение не пострадало, но местные жители волнуются за судьбу трамплина и просят чиновников сохранить его.

Фото: соцсети