В Бурятии коронавирусом заразились еще 336 человек

По данным управления Роспотребнадзора, по Бурятии 13 марта зарегистрировано 131114 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (58367) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявлено 336 новых больных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшний день, в стационарах получают лечение 625 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 386. За предыдущие сутки госпитализировано 37 пациентов.

В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 59), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 910 коек: занято – 625, свободно – 285 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2931 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 103802 человека, в том числе за сутки 397 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 231.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2918 человек, в том числе за минувшие сутки три человека (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 3 чел.).



Фото: "Номер один"