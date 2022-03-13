В Улан-Удэ продавали сомнительные семена

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверило четырех индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей семян в Улан-Удэ.

Должностные лица выявили нарушения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

- Всего проконтролировано 150 партий 954 упаковок семян. Предприниматели ввели в оборот партии семян овощных культур в малогабаритной таре (упаковке), подтверждающих сортовые и посевные качества, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, - сообщают в управлении.

Надзорное ведомство возбудило административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ, индивидуальным предпринимателям выданы предписания о снятии с реализации сортов сельскохозяйственных семян, не включенных в государственный реестр селекционных достижений.



