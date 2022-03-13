Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала

Иван Младенович из небольшого сербского городка Шида собирается за 20 дней пройти 650 км по льду Байкальского озера.

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«Кто однажды выпил воды из Байкала, должен сюда вернуться. Моя «жажда» стала невыносимой. Авантюра начнется с южной точки озера в местечке Култук, а закончится в Нижнеангарске. Их разделяют 650 км льда толщиной в метр, способного выдержать 15 тонн. Иду пешком, на санках везу палатку, спальник, припасы, бензин для горелки и еду. Озеро Байкал в ближайшие двадцать дней станет моим домом», - заявил Младенович.

Отважный путешественник прославился в Сербии тем, что во время своих пеших и велосипедных походов по всей планете собирает деньги для детей, больных онкологией. Это его второе путешествие по России. Предыдущее прошло в 2018 году, тогда Иван впервые увидел покоривший его Байкал, сообщает портал «Мой Северобайкальск».





Фото: "Номер один"