Общество 13.03.2022 в 14:50

Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала

Серба потянула на Байкал «невыносимая жажда»

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Текст: Лариса Ситник
Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала

Иван Младенович из небольшого сербского городка Шида собирается за 20 дней пройти 650 км по льду Байкальского озера.

«Кто однажды выпил воды из Байкала, должен сюда вернуться. Моя «жажда» стала невыносимой. Авантюра начнется с южной точки озера в местечке Култук, а закончится в Нижнеангарске. Их разделяют 650 км льда толщиной в метр, способного выдержать 15 тонн. Иду пешком, на санках везу палатку, спальник, припасы, бензин для горелки и еду. Озеро Байкал в ближайшие двадцать дней станет моим домом»,

- заявил Младенович.

Отважный путешественник прославился в Сербии тем, что во время своих пеших и велосипедных походов по всей планете собирает деньги для детей, больных онкологией. Это его второе путешествие по России. Предыдущее прошло в 2018 году, тогда Иван впервые увидел покоривший его Байкал, сообщает портал «Мой Северобайкальск».


Фото: "Номер один"

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Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала
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