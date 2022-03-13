Общество 13.03.2022 в 15:24

«Байкальскую милю» в Бурятии посетило более 500 гостей

На лед Байкала вышло 70 единиц техники

A- A+
Текст: Лариса Ситник
«Байкальскую милю» в Бурятии посетило более 500 гостей

Фестиваль скорости «Байкальская миля» в четвертый раз прошел в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. 12 марта состоялось официальное открытие мероприятия, которое стало завершающим этапом гранд тура команд «Байкальской мили», стартовавшего в середине февраля сразу из нескольких городов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. В этот день побить новые рекорды по скорости на льду Байкала вышли 70 единиц техники, 94 команды и более 500 участников команд.

- В этом году у нас участников на порядок больше. Проехав через всю страну, мы встречаем участников гранд-тура. Также в этом году фестиваль у нас международный – приехали команды из Белоруссии и Казахстана, - сказал заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, а также отметил, что фестиваль «Байкальская миля» стал мероприятием экологических и социальных инициатив. Так, по итогам проведения «Байкальской мили» в 2021 году участники фестиваля собрали 1,3 млн рублей на строительство спортивной площадки для центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» в п. Баргузин.

- В прошлом году на фестивале решили показать свою технику детям, приехали в центр «Звездный», подумали, что с пустыми руками в гости не ходят, спросили детей, что подарить, думали телевизор, ребята сказали, что телевизор есть, да и не полезно это, в общем-то. Попросили помочь построить спортплощадку. И уже по итогам фестиваля был объявлен сбор средств среди участников и буквально за неделю набралась хорошая сумма. При поддержке республики, района, спортплощадка была построена уже в сентябре 2021 года, - рассказала организатор фестиваля Елена Кузнецова.

75e9e8968523e95fc9a3710e4d53a737.jpg

17e650090b781d5dba8e8e87cefaaec7.jpg

214d57afa563d122483c33f0ead46362.jpg

7939e1495965b8766d7842094906ab99.jpg

На «Байкальской миле – 2022» ее участники выступили с новой инициативой – принять участие в лесовосстановлении Баргузинского района и высадить участок саженцев хвойных пород деревьев. Этот вопрос будет прорабатываться в ближайшее время совместно с минприроды Бурятии и руководством района.


Фото: пресс-служба главы и правительства РБ

Теги
Байкал фестиваль скорость

Все новости

В Улан-Удэ похоронили бойца 11-й отдельной гвардейской ДШБ
13.03.2022 в 16:09
МЧС напоминает жителям Бурятии о правилах безопасности на турмаршрутах
13.03.2022 в 15:48
«Байкальскую милю» в Бурятии посетило более 500 гостей
13.03.2022 в 15:24
Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала
13.03.2022 в 14:50
Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег
13.03.2022 в 14:21
В Улан-Удэ продавали сомнительные семена
13.03.2022 в 14:03
В Бурятии коронавирусом заразились еще 336 человек
13.03.2022 в 13:37
В Улан-Удэ неизвестные пытались распилить трамплин
13.03.2022 в 11:06
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
13.03.2022 в 10:40
«Ты все равно будешь моя!»
13.03.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
МЧС напоминает жителям Бурятии о правилах безопасности на турмаршрутах

Сейчас по республике организованно путешествуют восемь групп

13.03.2022 в 15:48
Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала

Серба потянула на Байкал «невыносимая жажда»

13.03.2022 в 14:50
В Улан-Удэ продавали сомнительные семена

Предприниматели торговали семенами, не включенными в реестр селекционных достижений

13.03.2022 в 14:03
В Бурятии коронавирусом заразились еще 336 человек

Общее число больных перевалило за 131 тысячу

13.03.2022 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru