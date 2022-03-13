МЧС напоминает жителям Бурятии о правилах безопасности на турмаршрутах

Согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут группе необходимо пройти регистрацию. Проинформировать подразделения МЧС России о маршруте передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Уведомить Главное управление МЧС России по Республике Бурятия также можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону: 8(3012)373-827. При подаче онлайн-заявки на регистрацию указывается состав группы, контактные телефоны, подробная информация о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.

В настоящее время в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы восемь групп в составе 42 человек в городе Северобайкальск, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Тункинском районах.

Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду.



Фото: ГУ МЧС по РБ