Общество 14.03.2022 в 08:31

В Бурятии немного снизилась преступность

При этом число мошенничеств и краж растет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии немного снизилась преступность
В январе – феврале 2022 года в республике зарегистрированы 2 976 преступлений, что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑5,9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑4,5%), разбоев (‑25%), грабежей (-22,4%), вымогательств (-46,2%), изнасилований и покушений на изнасилование (‑50%), угонов (‑8%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-3,6%) и наркотиков (-14,9%).

В то же время возросло число краж (+4,1 %), мошенничеств (+20,1%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+25%) и рубкой лесных насаждений (+3,9%).

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их число возросло на 7,2 % и составило 520.

Фото: pixabay.com
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