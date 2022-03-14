В Бурятии немного снизилась преступность

В январе – феврале 2022 года в республике зарегистрированы 2 976 преступлений, что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.Снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑5,9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑4,5%), разбоев (‑25%), грабежей (-22,4%), вымогательств (-46,2%), изнасилований и покушений на изнасилование (‑50%), угонов (‑8%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-3,6%) и наркотиков (-14,9%).В то же время возросло число краж (+4,1 %), мошенничеств (+20,1%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+25%) и рубкой лесных насаждений (+3,9%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их число возросло на 7,2 % и составило 520.Фото: pixabay.com