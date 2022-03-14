Общество 14.03.2022 в 09:47

Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке автобуса 225 тысяч рублей

Она получила травму в результате резкого торможения муниципальной маршрутки  

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Текст: Номер один
Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке автобуса 225 тысяч рублей
Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке маршрутного автобуса компенсацию морального вреда в размере 225 тысяч рублей за травму, сообщили в республиканском управлении ФССП. Как выяснилось, водитель маршрутного автобуса, в котором находилась женщина, резко затормозил. В результате пассажирка упала с сидения на пол  и стукнулась об выступающие части салона автомобиля.

В связи с полученной травмой пострадавшая находилась длительное время на больничном, так как ей был прописан постельный режим. Кроме того, женщина вынуждена была уволиться с работы на станции скорой медицинской помощи, поскольку из-за сильных болей не могла долго сидеть.

После длительного амбулаторного лечения пострадавшая обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда в размере 225 тысяч рублей. Суд, с учетом всех обстоятельств, требования истца удовлетворил.

В службе судебных приставов в отношении муниципального предприятия, где работает водитель маршрутного автобуса, возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель уведомила об этом руководство организации, вручила требование и предупредила о мерах принудительного взыскания.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель также обратила взыскание на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. Благодаря этой мере компенсация морального вреда была взыскана в кратчайшие сроки. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет пострадавшей пассажирки автобуса, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Фото: «Номер один»
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приставы транспорт пассажир компенсация

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