Общество 14.03.2022 в 10:10

В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек

Число жертв коронавируса в республике приближается к 3 тысячам  
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Текст: Номер один
В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 131 429. Это на 315 больше, чем было в пятницу. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (58 470). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 922  человека, четверо за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  290 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 626 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 376. За предыдущие сутки госпитализировано 24 пациента.

В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 869 коек: занято – 626, свободно – 243 койки. Занятость коечного фонда составляет 72%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 881 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 104 258 (+456) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 327.

В республике всего первично привито  497 093 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 605 человек (65,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 147 756 человек, завершили 132 407.

Фото: pixabay.com
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