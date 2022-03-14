Общество 14.03.2022 в 10:15

Бурятия примет 1402 беженца с ДНР и ЛНР

Количество вынужденных переселенцев закреплено за республикой постановлением правительства РФ
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Текст: Эльвира Долговых
Бурятия примет 1402 беженца с ДНР и ЛНР
Бурятия примет у себя 1402 беженца из Луганской Народной республики и Донецкой Народной Республики. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Субъекты Российской Федерации обеспечивают прием граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пределах численности, указанной в распределении»

- говорится в официальном документе.


Напомним, ранее Алексей Цыденов заявлял, что Бурятия готова принять 400 беженцев из ДНР и ЛНР. 
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