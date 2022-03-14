Общество 14.03.2022 в 10:58

Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay

Она открывает возможность использования ее за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах
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Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay
После запрета на проведение операций по российским картам VISA и MasterCard 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, сообщает сервис SuperJob. В его опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Планируют оформить карту «МИР»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира 35% россиян. Еще 37% опрошенным подобная карта не понадобится, а 28% затруднились с решением.

Мужчины чаще женщин хотят завести карту «МИР»-UnionPay: 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления «пластика» говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс рублей в месяц (44%).

Фото: unionpayintl.com
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Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay
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