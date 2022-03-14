В Бурятии похоронили еще одного бойца десантно-штурмовой бригады

13 марта в поселке Усть-Баргузин простились с бойцом 11-й Отдельной десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ Владимиром Плехановым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине 27 февраля, - сообщает паблик «Баргузин-инфо 24/7».Владимир Плеханов родился 21 января 1998 года в селе Баргузин. После смерти родителей воспитывался вместе со своим братом в семье приёмных родителей. В 2014 году закончил Усть-Баргузинскую среднюю школу. Во время учёбы занимался в театральном кружке, успешно участвовал в олимпиадах. Поступил в Усть-Баргузинский колледж туризма и сервиса. В 2017 году успешно его окончил по специальности «мастер лесного хозяйства».«Володя был ответственным, очень добрым, приветливым, спокойным, отзывчивым, всегда был готов прийти на помощь любому человеку. Благодаря своему твердому характеру неотступно шёл к цели, добивался её. Очень любил своего брата, проявлял опеку, заботу о нём. Пользовался авторитетом у окружающих, с большим уважением и почтением относился к старшим. Люди, которые знали Володю, могут сказать только самые добрые, хорошие и тёплые слова о нем», - рассказали о погибшем в паблике «Баргузин-инфо 24/7».Сразу после окончания колледжа Владимир Плеханов был призван на срочную военную службу, по распределению попал в режимную команду в город Комсомольск-на-Амуре, в 2018 году уволился с военной службы. В 2019 году поступил на контрактную службу в 11-ю Отдельную десантно-штурмовую бригаду.Напомним, ранее было известно о 10 погибших на Украине военнослужащих из Бурятии. Это:- Семенов Илья, старший лейтенант, 10.08.1994 г.р.- Балданов Цырен, старший лейтенант, 12.03.1997 г.р.- Ошоров Нима, прапорщик, 02.10.1976 г.р.- Бадмаев Цыбикжап, лейтенант, 1997 г.р.- Бадмаев Найдан, ефрейтор, 05.08.1999 г.р.- Михалев Александр, старший сержант, 24.04.1989 г.р. (11-я ДШБ)- Воронов Антон, сержант, 14.08.1991 г.р. (11-я ДШБ)- Романов Евгений, ефрейтор, 03.08.1988 г.р. (11-я ДШБ)- Шокун Александр, капитан, 14.04.1981 г.р. (11-я ДШБ)- Новолодский Данил, ефрейтор, 11.08.1997 г.р. (11-я ДШБ)Фото: «Баргузин-инфо 24/7»