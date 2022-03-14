Общество 14.03.2022 в 12:48

В Монголии отменили ПЦР-тестирование для туристов

Нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно
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Текст: Номер один
В Монголии отменили ПЦР-тестирование для туристов
Результаты ПЦР-анализа и экспресс-тестирование с сегодняшнего дня больше не будут требоваться для въезда в Монголию. Распоряжение об этом подписано вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом, сообщает МОНЦАМЭ.

В соответствии с порядком для иностранных граждан, прибывающих в Монголию из-за рубежа: по прибытии в Монголию необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья; но не нужно проходить дополнительный тест на коронавирус; отменяется обязательный карантин. При по прибытии в Монголию нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно. К слову, каждый желающий может бесплатно пройти вакцинацию и лечение от коронавируса.

Как информировал «Номер один» на минувшей неделе генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев развеял циркулирующие в Улан-Удэ слухи о закрытии воздушного сообщения Бурятии с Монголией.  «Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель», - сообщил он. Более того, с 15 марта планировалось выполнять рейсы до Улан-Батора дважды в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость билета - 20 тысяч рублей.

Фото: montsame.mn
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