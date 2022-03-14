Общество 14.03.2022 в 12:48
В Монголии отменили ПЦР-тестирование для туристов
Нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно
Текст: Номер один
Результаты ПЦР-анализа и экспресс-тестирование с сегодняшнего дня больше не будут требоваться для въезда в Монголию. Распоряжение об этом подписано вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом, сообщает МОНЦАМЭ.
В соответствии с порядком для иностранных граждан, прибывающих в Монголию из-за рубежа: по прибытии в Монголию необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья; но не нужно проходить дополнительный тест на коронавирус; отменяется обязательный карантин. При по прибытии в Монголию нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно. К слову, каждый желающий может бесплатно пройти вакцинацию и лечение от коронавируса.
Как информировал «Номер один» на минувшей неделе генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев развеял циркулирующие в Улан-Удэ слухи о закрытии воздушного сообщения Бурятии с Монголией. «Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель», - сообщил он. Более того, с 15 марта планировалось выполнять рейсы до Улан-Батора дважды в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость билета - 20 тысяч рублей.
Фото: montsame.mn
В соответствии с порядком для иностранных граждан, прибывающих в Монголию из-за рубежа: по прибытии в Монголию необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья; но не нужно проходить дополнительный тест на коронавирус; отменяется обязательный карантин. При по прибытии в Монголию нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно. К слову, каждый желающий может бесплатно пройти вакцинацию и лечение от коронавируса.
Как информировал «Номер один» на минувшей неделе генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев развеял циркулирующие в Улан-Удэ слухи о закрытии воздушного сообщения Бурятии с Монголией. «Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель», - сообщил он. Более того, с 15 марта планировалось выполнять рейсы до Улан-Батора дважды в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость билета - 20 тысяч рублей.
Фото: montsame.mn