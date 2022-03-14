Общество 14.03.2022 в 14:22

Центр Улан-Удэ завалили строительным мусором

Городских чиновников просят решить вопрос о ликвидации "свалки"
A- A+
Текст: Нина Павлова
Центр Улан-Удэ завалили строительным мусором
Пресс-служба ОНФ в Бурятии
Эксперты Народного фронта обратились к городским чиновникам с требованием установить собственников участка и принять меры по привлечению их к ответственности по ликвидации свалки строительного мусора, а также перемещению незаконно размещённых строений во дворе многоэтажных домов по ул.Модогоева, 6 и ул.Бау Ямпилова, 5.



На ненормативное состояние прилегающей к многоэтажкам территории в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина пожаловались жители в 2021 г. Они сообщили, что на соседнем с их двором участке находится пустырь, который огорожен забором из профлиста и завален строительным мусором, а во дворе находятся бесхозные строения, оставленные застройщиком одной из новостроек после сдачи дома в эксплуатацию.

Во дворе дома по ул.Бау Ямпилова, 5 есть детская площадка, которая граничит с захламленной территорией, на которой находится строительный вагончик и место временного размещения рабочих, а также часть строительного мусора. Эти конструкции после сдачи в эксплуатацию дома должен был убрать застройщик, но так этого и не сделал. Теперь это необходимо сделать ответственным за содержание участка.



Эксперты Народного фронта провели рейд на место, в ходе которого были выявлены три проблемные площадки.

Так, на одном из участков расположены заброшенные строения и свалка строительного мусора. Участок принадлежит собственникам недвижимого имущества в доме по ул. Бау Ямпилова, д.5 и фактически никак не обслуживается. В результате, территория длительное время находится в запущенном состоянии, однако собственниками земельного участка не предпринимается никаких мер по его благоустройству, ликвидации образовавшейся свалки и сноса несанкционированных строений.



В итоге захламляется территория, а место, которое должно быть рационально использовано для обустройства двора, просто занято мусором. К тому же жители рассказали, что опасаются за своих детей, которые нередко залезают на опасные временные строения и остатки строительных конструкций, что может привести к травме.

«Так как существует ответственность у муниципалитета и управляющей организации за содержание городской и общедворовой территории в надлежащем виде, мы обратились к чиновникам администрации города с просьбой установить, кто должен убрать строительный мусор и принять меры по ликвидации оставшихся бесхозными сооружений и конструкций на данных участках»

- прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии, председатель Ассоциации собственников жилья г.Улан-Удэ Татьяна Дерябина.

Теги
экология

Все новости

В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом
14.03.2022 в 15:34
Прокуратура проверит в Улан-Удэ жилмассивы около леса
14.03.2022 в 15:29
Бурятии выделят миллиард на ремонт трех мостов
14.03.2022 в 14:59
Пострадавший может быть виновен
14.03.2022 в 14:41
В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев
14.03.2022 в 14:31
Спектакли из Бурятии произвели фурор в Москве
14.03.2022 в 14:27
Центр Улан-Удэ завалили строительным мусором
14.03.2022 в 14:22
В Улан-Удэ предупредили о масштабных отключениях электричества
14.03.2022 в 13:29
Уголовник из Башкирии обманывал пенсионерок в Бурятии
14.03.2022 в 12:57
В Монголии отменили ПЦР-тестирование для туристов
14.03.2022 в 12:48
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
Прокуратура проверит в Улан-Удэ жилмассивы около леса
Горожан, не убравших сухую траву и мусор, ждут неприятности
14.03.2022 в 15:29
Бурятии выделят миллиард на ремонт трех мостов
Также обсуждается вопрос строительства второго моста через Селенгу в Улан-Удэ
14.03.2022 в 14:59
Пострадавший может быть виновен
Юрист Елена Федорова помогла разобраться в непростой ситуации
14.03.2022 в 14:41
В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев
Всего в городе планируется привести в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев
14.03.2022 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru