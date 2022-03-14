Центр Улан-Удэ завалили строительным мусором

«Так как существует ответственность у муниципалитета и управляющей организации за содержание городской и общедворовой территории в надлежащем виде, мы обратились к чиновникам администрации города с просьбой установить, кто должен убрать строительный мусор и принять меры по ликвидации оставшихся бесхозными сооружений и конструкций на данных участках» - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии, председатель Ассоциации собственников жилья г.Улан-Удэ Татьяна Дерябина.

Эксперты Народного фронта обратились к городским чиновникам с требованием установить собственников участка и принять меры по привлечению их к ответственности по ликвидации свалки строительного мусора, а также перемещению незаконно размещённых строений во дворе многоэтажных домов по ул.Модогоева, 6 и ул.Бау Ямпилова, 5.На ненормативное состояние прилегающей к многоэтажкам территории в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина пожаловались жители в 2021 г. Они сообщили, что на соседнем с их двором участке находится пустырь, который огорожен забором из профлиста и завален строительным мусором, а во дворе находятся бесхозные строения, оставленные застройщиком одной из новостроек после сдачи дома в эксплуатацию.Во дворе дома по ул.Бау Ямпилова, 5 есть детская площадка, которая граничит с захламленной территорией, на которой находится строительный вагончик и место временного размещения рабочих, а также часть строительного мусора. Эти конструкции после сдачи в эксплуатацию дома должен был убрать застройщик, но так этого и не сделал. Теперь это необходимо сделать ответственным за содержание участка.Эксперты Народного фронта провели рейд на место, в ходе которого были выявлены три проблемные площадки.Так, на одном из участков расположены заброшенные строения и свалка строительного мусора. Участок принадлежит собственникам недвижимого имущества в доме по ул. Бау Ямпилова, д.5 и фактически никак не обслуживается. В результате, территория длительное время находится в запущенном состоянии, однако собственниками земельного участка не предпринимается никаких мер по его благоустройству, ликвидации образовавшейся свалки и сноса несанкционированных строений.В итоге захламляется территория, а место, которое должно быть рационально использовано для обустройства двора, просто занято мусором. К тому же жители рассказали, что опасаются за своих детей, которые нередко залезают на опасные временные строения и остатки строительных конструкций, что может привести к травме.