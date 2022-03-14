В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев, сообщили в Комитете городского хозяйства.«Сейчас самый благоприятный период для такой важной работы. Для растений обрезка очень важна, поскольку помогает им насыщаться кислородом и иметь здоровую крону. Также обрезка необходима для безопасности – удаляются старые и опасные ветки, открывается обзор дорожных знаков и камер», - пояснили в комитете.В КГХ заверили, что санитарная обрезка проходит по всем правилам и проводится в период покоя дерева, после и перед вегетационным периодом.«Специалисты перед обрезкой проводят осмотр дерева, определяют высоту и охват ствола, чтобы определить оптимальный размер кроны. Высота деревьев на городских улицах достаточно большая, поэтому для их осмотра и при необходимости последующей обрезки специалисты используют автовышку – спецмашину с люлькой», - отмечают в Комитете городского хозяйства.Обрезка проводится как у деревьев вдоль городских магистралей, так и у растений в парковых зонах и общественных пространствах.Так, накануне специалисты МБУ «Городское лесничество» обрезали ветки в центре Улан-Удэ по улицам Смолина и Советская. Всего до начала сокодвижения в городе планируется привести в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев.Срезанные ветки и сучья не отправляются на свалку, а перерабатываются в щепу, которая тоже послужит благоустройству.Фото: мэрия Улан-Удэ