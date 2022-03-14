Общество 14.03.2022 в 14:31

В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев

Всего в городе планируется привести в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев
В Улан-Удэ началась подготовка к обрезке деревьев, сообщили в Комитете городского хозяйства.

«Сейчас самый благоприятный период для такой важной работы. Для растений обрезка очень важна, поскольку помогает им насыщаться кислородом и иметь здоровую крону. Также обрезка необходима для безопасности – удаляются старые и опасные ветки, открывается обзор дорожных знаков и камер», - пояснили в комитете.

В КГХ заверили, что санитарная обрезка проходит по всем правилам и проводится в период покоя дерева, после и перед вегетационным периодом.

«Специалисты перед обрезкой проводят осмотр дерева, определяют высоту и охват ствола, чтобы определить оптимальный размер кроны. Высота деревьев на городских улицах достаточно большая, поэтому для их осмотра и при необходимости последующей обрезки специалисты используют автовышку – спецмашину с люлькой», - отмечают в Комитете городского хозяйства.

Обрезка проводится как у деревьев вдоль городских магистралей, так и у растений в парковых зонах и общественных пространствах.

Так, накануне специалисты МБУ «Городское лесничество» обрезали ветки в центре Улан-Удэ по улицам Смолина и Советская. Всего до начала сокодвижения в городе планируется привести в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев.

Срезанные ветки и сучья не отправляются на свалку, а перерабатываются в щепу, которая тоже послужит благоустройству.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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обрезка деревьев

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