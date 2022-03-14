Общество 14.03.2022 в 14:41

Пострадавший может быть виновен

Юрист Елена Федорова помогла разобраться в непростой ситуации
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Текст: Газета
Пострадавший может быть виновен
pixabay.com
«Пока семья брата отсутствовала дома, кто­-то поджег их баню. Пожар перекинулся на соседний учас­ток, и соседи подали иск о возмещении ущерба сгоревшего имущества. Брат не готов платить, так как он сам пострадал. Он подал иск о возбуждении уголовного дела о поджоге. Не он организовал пожар, а его винят, справедливо это?»
Инга, Улан-­Удэ.

Отвечает юрист Елена Федорова:

— Недавно Верховный суд РФ разбирал подобный случай, и его выводы неоднозначны.

«По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации)».

То есть если вы не виноваты в пожаре на вашем участке, который потом перекинулся на соседний, доказать это должны именно вы.

Например, нарушение норм при постройке бани (несоблюдение расстояния от границ соседнего участка) могло способствовать перекидыванию пожара на соседние участки и уничтожение соседского имущества. Нарушение градостроительных норм может служить косвенным доказательством вины в ущербе имущества соседей. С точки зрения соседей, есть вероятность поджога рядом с последующим требованием возмещения сгоревшего имущества или получения страховки по этому имуществу.

Ваше отсутствие или присутствие дома в момент поджога никак не влияет на вашу невиновность.

Открытое уголовного дела о возможном поджоге тоже никак не уменьшает вину. Потому, если уголовное дело не доказало, что это сделали не вы, то не факт, что вас не признают виновным и не заставят платить компенсацию соседям за сгоревшее имущество.
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