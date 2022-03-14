Общество 14.03.2022 в 14:59

Бурятии выделят миллиард на ремонт трех мостов

Также обсуждается вопрос строительства второго моста через Селенгу в Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
Бурятии выделят миллиард на ремонт трех мостов
Сегодня в Бурятию прибыл руководитель Росавтодора Роман Новиков. На встрече с главой республики он обсудил реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чиновник заверил, что все запланированные проекты будут реализованы.

«Роман Витальевич рассказал о том, что Бурятии выделят дополнительный миллиард рублей на ремонт трех мостов на трассе Р258 «Байкал» - через реки Б. Ивановка, Клюевка и Толбажиха. В этом году уже приступят к ремонту и к 2024 году завершат. Продолжается работа над двумя крупными проектами – строительство третьего моста через Уду, а также строительство дороги Улан-Удэ – Курумкан. Рассказал об острой для Улан-Удэ проблеме пробок на Левом берегу и загруженности моста через Селенгу. В прошлом году мы разработали технико-экономическое обоснование проекта второго моста, глава Росавтодора пообещал изучить возможность его реализации», - сообщил об итогах встречи глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего за 2017-2021 годы в Бурятии было отремонтировано и реконструировано 925 км региональных и местных автомобильных дорог, сумма затрат на это составила 28 млрд рублей.
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