Прокуратура проверит в Улан-Удэ жилмассивы около леса

В апреле спасатели, районные прокуратуры Улан-Удэ и другие профильные структуры проведут рейды по ДНТ, СНТ, жилым микрорайонам и промобъектам, которые граничат с городскими лесами. В том числе, проверке подлежит исполнение требований муниципальных Правил благоустройства, предписывающих владельцам земельных участков вести уборку прилегающих территорий. В первую очередь надо убирать сухую траву, другой горючий материал за своим забором - на прилегающей полосе муниципальной территории.Если грубые нарушения будут выявлены на землях минобороны РФ, информацию планируют передавать в военную прокуратуру.Несмотря на то, что армейские части из Улан-Удэ могут быть вовлечены в спецоперацию на Украине, это не должно подорвать противопожарную безопасность в лесах минобороны в городе.«В каждой войсковой части есть свои пожарные команды из числа гражданского населения. По опыту прошлых лет из числа срочников также создаются мобильные группы, которые в случае возгорания задействуют на тушении пожаров», - сообщил заместитель начальника улан-удэнского управления по ЧС Дмитрий Федоров.В целом тушение пожаров в лесах столицы республики проводится по принципу – сначала быстро тушат, потом, если необходимо, определяют, на чьей земле произошло возгорание.На базе улан-удэнского управления по ЧС будет создана маневренная группа из 12 человек и трех единиц автотехники. Группа предназначена для дежурства в лесных массивах Улан-Удэ на протяжении всего грядущего пожароопасного сезона и оперативного реагирование на возможные возгорания. Она начнет работать в каждом районе города на господствующих высотах, видовых местах.«Там, где можно наблюдать за большим лесным массивом» - поясняет Дмитрий Федоров.Помимо этого в охране городских лесов задействуют пешие патрульные группы улан-удэнских казаков, а также конного клуба «Гарцующий пони».«В целях снижения угрозы перехода лесных пожаров на жилые дома, в 2021 году было устроено более трехсот километров минерализованных полос. И в этом планируется такое же количество», - говорит Дмитрий Федоров.Кстати, в прошлом году изменились требования по прокладке данных минполос – они стали жестче. Так, минимальная ширина раньше была один метр, а теперь стала полтора метра.Традиционно в лесах будут размещаться стенды и указатели на тему противопожарной безопасности. «Будет установлено 96 таких знаков», - отмечает представитель управления.Обычно в апреле на территории улан-удэнских лесов власти вводят особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в них граждан. В 2021 годах по статье КоАП о нарушении требований противопожарной безопасности было составлено более двухсот административных протоколов на сумму 1,2 млн. рублей. По другой похожей статье составили 118 протоколов.В прошлом году ограничения на пребывание в городских лесных массивах действовали 147 дней. Но для отдыха горожан были обустроены места вне лесов – на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Березовке.В этом году там также будут организованы места для приготовления шашлыков и т. д. Конечно, на этих территориях заранее пройдут обработку против клещей.Фото: «Номер один»