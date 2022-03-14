Жителей Улан-Удэ призывают поспешить с записью в новые детсады

Мэрия Улан-Удэ продолжает готовиться к открытию трех новых детсадов. Впрочем, это не новые учреждения, а дополнительные корпусы ранее существовавших садиков.«Права собственности на здания уже получены. Сейчас проходит экспертиза для получения санитарного заключения. Следующий этап – это получение лицензии. Комитет по образованию проводит подготовку к комплектованию во вновь открывающиеся детские сады», - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Месяц назад были открыты электронные кабинеты новых детсадов. Они получили такие номера. Детсад на ул. Боевой - №96/3 «Калинка», на Дивизионной - №104/2 «Зорька», в Забайкальском - №47/2 «Елочка». Последняя цифра обозначает номер нового корпуса садика.«Плановая мощность каждого из новых зданий составляет 280 мест. Итого планируется закомплектовать 840 детей. Из них для возрастной группы от полутора до трех лет – 420 мест», - говорит Татьяна Митрофанова.Мэрия призывает заинтересованных родителей ускорить запись детей в новые корпусы садиков, если они планируют, чтобы те посещали какой-либо из них. Комплектование намечено провести 17 марта.«Работа родителей ведется не очень активно», - считают в комитете.Так, новый корпус «Калинки» в личную электронную карточку ребенка-очередника внесли только 194 родителя. Пока налицо потенциальная недозагрузка учреждения. А в Забайкальском новый корпус садика добавили в карточку ребенка лишь 99 родителей.«Если вы хотите поступить в новый детский сад, вам необходимо добавить его в электронной карточке ребенка», - обращается к родителям Татьяна Митрофанова.Внимание родителей также обращают на то, какую желаемую дату зачисления ребенка они ставят в электронной карточке. Чтобы попасть в комплектование от 17 марта, надо указать такую желаемую дату, чтобы она была до 17 марта.Кроме того, детей, которые посещают другие садики, можно перевести в новооткрывающиеся. Заявления на перевод также принимаются. Уже поступило несколько.Впрочем, все должны иметь в виду, что 17 марта состоится первое комплектование. Не успели - пока будут вакантные места, попасть в садики будет можно.Фото: «Номер один»