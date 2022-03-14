Общество 14.03.2022 в 16:39
Жителей Улан-Удэ призывают поспешить с записью в новые детсады
Первый рубеж – 17 марта
Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ продолжает готовиться к открытию трех новых детсадов. Впрочем, это не новые учреждения, а дополнительные корпусы ранее существовавших садиков.
«Права собственности на здания уже получены. Сейчас проходит экспертиза для получения санитарного заключения. Следующий этап – это получение лицензии. Комитет по образованию проводит подготовку к комплектованию во вновь открывающиеся детские сады», - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Месяц назад были открыты электронные кабинеты новых детсадов. Они получили такие номера. Детсад на ул. Боевой - №96/3 «Калинка», на Дивизионной - №104/2 «Зорька», в Забайкальском - №47/2 «Елочка». Последняя цифра обозначает номер нового корпуса садика.
«Плановая мощность каждого из новых зданий составляет 280 мест. Итого планируется закомплектовать 840 детей. Из них для возрастной группы от полутора до трех лет – 420 мест», - говорит Татьяна Митрофанова.
Мэрия призывает заинтересованных родителей ускорить запись детей в новые корпусы садиков, если они планируют, чтобы те посещали какой-либо из них. Комплектование намечено провести 17 марта.
«Работа родителей ведется не очень активно», - считают в комитете.
Так, новый корпус «Калинки» в личную электронную карточку ребенка-очередника внесли только 194 родителя. Пока налицо потенциальная недозагрузка учреждения. А в Забайкальском новый корпус садика добавили в карточку ребенка лишь 99 родителей.
«Если вы хотите поступить в новый детский сад, вам необходимо добавить его в электронной карточке ребенка», - обращается к родителям Татьяна Митрофанова.
Внимание родителей также обращают на то, какую желаемую дату зачисления ребенка они ставят в электронной карточке. Чтобы попасть в комплектование от 17 марта, надо указать такую желаемую дату, чтобы она была до 17 марта.
Кроме того, детей, которые посещают другие садики, можно перевести в новооткрывающиеся. Заявления на перевод также принимаются. Уже поступило несколько.
Впрочем, все должны иметь в виду, что 17 марта состоится первое комплектование. Не успели - пока будут вакантные места, попасть в садики будет можно.
Фото: «Номер один»
«Права собственности на здания уже получены. Сейчас проходит экспертиза для получения санитарного заключения. Следующий этап – это получение лицензии. Комитет по образованию проводит подготовку к комплектованию во вновь открывающиеся детские сады», - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Месяц назад были открыты электронные кабинеты новых детсадов. Они получили такие номера. Детсад на ул. Боевой - №96/3 «Калинка», на Дивизионной - №104/2 «Зорька», в Забайкальском - №47/2 «Елочка». Последняя цифра обозначает номер нового корпуса садика.
«Плановая мощность каждого из новых зданий составляет 280 мест. Итого планируется закомплектовать 840 детей. Из них для возрастной группы от полутора до трех лет – 420 мест», - говорит Татьяна Митрофанова.
Мэрия призывает заинтересованных родителей ускорить запись детей в новые корпусы садиков, если они планируют, чтобы те посещали какой-либо из них. Комплектование намечено провести 17 марта.
«Работа родителей ведется не очень активно», - считают в комитете.
Так, новый корпус «Калинки» в личную электронную карточку ребенка-очередника внесли только 194 родителя. Пока налицо потенциальная недозагрузка учреждения. А в Забайкальском новый корпус садика добавили в карточку ребенка лишь 99 родителей.
«Если вы хотите поступить в новый детский сад, вам необходимо добавить его в электронной карточке ребенка», - обращается к родителям Татьяна Митрофанова.
Внимание родителей также обращают на то, какую желаемую дату зачисления ребенка они ставят в электронной карточке. Чтобы попасть в комплектование от 17 марта, надо указать такую желаемую дату, чтобы она была до 17 марта.
Кроме того, детей, которые посещают другие садики, можно перевести в новооткрывающиеся. Заявления на перевод также принимаются. Уже поступило несколько.
Впрочем, все должны иметь в виду, что 17 марта состоится первое комплектование. Не успели - пока будут вакантные места, попасть в садики будет можно.
Фото: «Номер один»
Тегидетский сад